Sviluppo e implementazione di agenti AI 

Usa l’Agent Development Kit per creare da zero oppure importa direttamente i tuoi agenti LangGraph esistenti in watsonx Orchestrate

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Crea nuovi agenti o importa i tuoi

IBM watsonx Orchestrate offre ai team di sviluppo diversi modi per creare agenti e portarli in produzione. Gli agenti possono essere creati in modalità low-code o pro-code utilizzando l’Agent Development Kit (ADK). Questi agenti utilizzeranno un ampio set di opzioni di ragionamento, come ReAct, Flows, Collaborators e molto altro. Gli sviluppatori possono anche importare direttamente i loro agenti LangGraph esistenti e trarre immediatamente beneficio dalla governance, dalla sicurezza e dall’observability di livello aziendale necessarie per eseguirli su larga scala.

Tutto il necessario per i tuoi agenti in produzione

Integrazione di API e strumenti

Implementa e chiama nei tuoi agenti strumenti che consentono agli agenti AI di invocare API e servizi esterni, ampliandone le funzionalità.

 Approvazioni human-in-the-loop

Crea workflow che si interrompono per la convalida umana, acquisiscono il contesto e riprendono automaticamente, garantendo tracciabilità completa per l’audit.

 Valutazione e test di regressione

Utilizza un framework di valutazione completo per convalidare efficacemente il comportamento degli agenti, individuare regressioni e garantire stabilità e affidabilità lungo tutto il ciclo di vita.

 Ottimizzazione automatica dei loop di feedback

Crea una pipeline automatizzata che monitora, valuta e addestra nuovamente gli agenti per migliorarne accuratezza ed efficacia, integrando strumenti come OpenTelemetry e Langfuse.

 Flessibilità del modello

Utilizza l’AI Gateway per integrare modelli AI di più fornitori in watsonx Orchestrate, con policy di routing configurabili che aumentano al massimo flessibilità e prestazioni.

 Interazione multimodale

Crea agenti che interagiscano con gli utenti attraverso vari canali e modalità, inclusi voce e testo.

 Creazione di agenti e strumenti basati su AI

Utilizza l'AI Agent Builder no-code per creare agenti AI tramite passaggi guidati e modelli predefiniti, oppure crea agenti personalizzati usando codice o prototipazione visiva in Langflow.

 Prompt engineering conversazionale basato su AI

Utilizza Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune per guidare il flusso di creazione degli agenti.

Avvio rapido

Inizia in pochi minuti utilizzando il Watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), Langflow, oppure importando direttamente il tuo agente LangGraph esistente. Passa dal prototipo alla produzione con velocità, governance e scalabilità integrate.
Installa l'ADK
Crea il tuo primo agente
Crea il tuo primo strumento
Importa agenti LangGraph
frammenti di codice watsonx Orchestrate

Perché gli sviluppatori scelgono watsonx Orchestrate 

Il tuo framework e la tua scelta

Crea in modo nativo su watsonx Orchestrate utilizzando ADK, Langflow o Flow Builder. Oppure porta gli agenti LangGraph esistenti direttamente nella piattaforma. IBM supporta i framework già utilizzati dagli sviluppatori.

 
Implementa in produzione senza ricominciare da capo

Indipendentemente dal fatto che tu abbia creato il tuo agente su watsonx Orchestrate o altrove, ottieni la stessa sicurezza, governance e observability di livello aziendale. Non è necessario riscrivere nulla per passare alla produzione.
Servizi enterprise che funzionano per ogni agente

La memoria a lungo termine, le credenziali della piattaforma, l'applicazione dei criteri e le valutazioni sono disponibili per ogni agente sulla piattaforma, sia esso nativo o importato. Il control plane tratta ogni agente allo stesso modo, indipendentemente dalla sua origine.
Un unico luogo per governare tutto

Agenti nativi, agenti LangGraph importati e agenti A2A esterni appaiono tutti in una sola dashboard unificata. Un control plane per monitorare, gestire e governare l'intero portfolio su scala aziendale.

Come funziona

Collega strumenti, modelli e dati in workflow agentici governati
Definisci gli strumenti con l'Agent Development Kit (ADK)

Crea strumenti definiti da Python o OpenAPI, convalidali localmente, quindi importali direttamente nel tuo ambiente Orchestrate.

 Crea prototipi visivi dei flussi con Langflow

Trascina, rilascia e testa i flussi agentici utilizzando nodi e strumenti riutilizzabili, tutti collegati tramite il runtime di Orchestrate.

 Gestisci i flussi con Agentic Workflow Builder

Aggiungi passaggi con intervento umano, logica di ramificazione e flussi a lunga esecuzione per gestire operazioni aziendali complesse.

 Implementa con la massima tranquillità

Promuovi le bozze in produzione con controllo delle versioni, applicazione delle policy e test automatici integrati.

 Osserva e ottimizza

Monitora le prestazioni, la latenza e la conformità degli agenti in tempo reale con le tracce di Open Telemetry e le dashboard pronte per l'audit.

 Scala in modo sicuro

Implementa in ambienti ibridi con accesso basato sui ruoli, federazione delle identità e isolamento dei dati.

Supporto

Agent Development Kit (Kit di sviluppo per agenti)
Guide complete per ADK, Flow Builder e Langflow
Documentazione
Informazioni e supporto sui prodotti
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