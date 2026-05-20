Usa l’Agent Development Kit per creare da zero oppure importa direttamente i tuoi agenti LangGraph esistenti in watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate offre ai team di sviluppo diversi modi per creare agenti e portarli in produzione. Gli agenti possono essere creati in modalità low-code o pro-code utilizzando l’Agent Development Kit (ADK). Questi agenti utilizzeranno un ampio set di opzioni di ragionamento, come ReAct, Flows, Collaborators e molto altro. Gli sviluppatori possono anche importare direttamente i loro agenti LangGraph esistenti e trarre immediatamente beneficio dalla governance, dalla sicurezza e dall’observability di livello aziendale necessarie per eseguirli su larga scala.
Implementa e chiama nei tuoi agenti strumenti che consentono agli agenti AI di invocare API e servizi esterni, ampliandone le funzionalità.
Crea workflow che si interrompono per la convalida umana, acquisiscono il contesto e riprendono automaticamente, garantendo tracciabilità completa per l’audit.
Utilizza un framework di valutazione completo per convalidare efficacemente il comportamento degli agenti, individuare regressioni e garantire stabilità e affidabilità lungo tutto il ciclo di vita.
Crea una pipeline automatizzata che monitora, valuta e addestra nuovamente gli agenti per migliorarne accuratezza ed efficacia, integrando strumenti come OpenTelemetry e Langfuse.
Utilizza l’AI Gateway per integrare modelli AI di più fornitori in watsonx Orchestrate, con policy di routing configurabili che aumentano al massimo flessibilità e prestazioni.
Crea agenti che interagiscano con gli utenti attraverso vari canali e modalità, inclusi voce e testo.
Utilizza l'AI Agent Builder no-code per creare agenti AI tramite passaggi guidati e modelli predefiniti, oppure crea agenti personalizzati usando codice o prototipazione visiva in Langflow.
Utilizza Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune per guidare il flusso di creazione degli agenti.
Inizia in pochi minuti utilizzando il Watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), Langflow, oppure importando direttamente il tuo agente LangGraph esistente. Passa dal prototipo alla produzione con velocità, governance e scalabilità integrate.
Crea in modo nativo su watsonx Orchestrate utilizzando ADK, Langflow o Flow Builder. Oppure porta gli agenti LangGraph esistenti direttamente nella piattaforma. IBM supporta i framework già utilizzati dagli sviluppatori.
Indipendentemente dal fatto che tu abbia creato il tuo agente su watsonx Orchestrate o altrove, ottieni la stessa sicurezza, governance e observability di livello aziendale. Non è necessario riscrivere nulla per passare alla produzione.
La memoria a lungo termine, le credenziali della piattaforma, l'applicazione dei criteri e le valutazioni sono disponibili per ogni agente sulla piattaforma, sia esso nativo o importato. Il control plane tratta ogni agente allo stesso modo, indipendentemente dalla sua origine.
Agenti nativi, agenti LangGraph importati e agenti A2A esterni appaiono tutti in una sola dashboard unificata. Un control plane per monitorare, gestire e governare l'intero portfolio su scala aziendale.
Collega strumenti, modelli e dati in workflow agentici governati
Crea strumenti definiti da Python o OpenAPI, convalidali localmente, quindi importali direttamente nel tuo ambiente Orchestrate.
Trascina, rilascia e testa i flussi agentici utilizzando nodi e strumenti riutilizzabili, tutti collegati tramite il runtime di Orchestrate.
Aggiungi passaggi con intervento umano, logica di ramificazione e flussi a lunga esecuzione per gestire operazioni aziendali complesse.
Promuovi le bozze in produzione con controllo delle versioni, applicazione delle policy e test automatici integrati.
Monitora le prestazioni, la latenza e la conformità degli agenti in tempo reale con le tracce di Open Telemetry e le dashboard pronte per l'audit.
Implementa in ambienti ibridi con accesso basato sui ruoli, federazione delle identità e isolamento dei dati.