IBM watsonx Orchestrate offre ai team di sviluppo diversi modi per creare agenti e portarli in produzione. Gli agenti possono essere creati in modalità low-code o pro-code utilizzando l’Agent Development Kit (ADK). Questi agenti utilizzeranno un ampio set di opzioni di ragionamento, come ReAct, Flows, Collaborators e molto altro. Gli sviluppatori possono anche importare direttamente i loro agenti LangGraph esistenti e trarre immediatamente beneficio dalla governance, dalla sicurezza e dall’observability di livello aziendale necessarie per eseguirli su larga scala.