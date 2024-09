Gli utenti che sviluppano skill non consumeranno RU in quanto vogliamo incoraggiare i team a creare assistenti AI e consumare risorse solo una volta realizzato il valore reale. Crediamo che gli assistenti AI abbiano il potenziale per rivoluzionare il modo in cui operano le aziende e vogliamo democratizzare l'accesso a questa tecnologia in modo che tutte le aziende possano trarne beneficio. Rendendo gratuiti gli spazi per i builder, eliminiamo la barriera finanziaria che potrebbe impedire ad alcune aziende di sperimentare gli assistenti AI.