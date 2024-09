Sì, watsonx Assistant ha a disposizione webhook e API per consentirti di esportare i log di chat per l'analisi, consentendo ai tuoi team di ottimizzare il chatbot per ottenere risultati con i clienti. Connettiti in un clic con sistemi come Salesforce, Zendesk, Intercom e altro ancora. In alternativa, puoi creare una tua estensione con le nostre specifiche Open API.