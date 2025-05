Agenti AI per le vendite

Nell'odierno panorama delle vendite, le organizzazioni si trovano ad affrontare ambiziosi obiettivi di crescita mentre sono impegnate in processi di vendita lunghi e complessi. Gli agenti di vendita AI predefiniti su IBM watsonx Orchestrate automatizzano le attività di vendita ad alto impatto immediatamente, senza bisogno di codifica o di team di data science, aumentando la produttività e consentendo al tuo team di lavorare in modo più efficiente per ottenere risultati migliori in ogni fase del ciclo di vendita.