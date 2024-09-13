Cos'è l'automazione delle attività?

Il software di automazione del workflow può aiutare ad automatizzare le attività all'interno di un workflow in modo che siano completate nell'ordine giusto e fluiscano in modo fluido da una fase all'altra. Ad esempio, quando un candidato viene assunto, il software di automazione del workflow delle Risorse umane (HR) lancia una serie di attività automatizzate, dalla creazione di account per il nuovo dipendente nei sistemi finanziari e HR alla configurazione dell'accesso al software, fino all'invio di documenti e alla pianificazione di sessioni di orientamento. Alcuni sistemi di automazione del workflow includono ClickUp e HubSpot.