Che cos'è l'automazione della supply chain?

La pandemia Covid-19 non è stata un'interruzione prevista dalla supply chain globale. Tuttavia, per quanto possibile, è importante rimanere al passo con le tendenze emergenti, tra cui:

1. Orientamento alla sostenibilità: è probabile che ci sia una maggiore attenzione alle priorità ambientali, sociali e di governance (ESG) via via che le aziende cercano di soddisfare nuovi standard e normative di reportistica. Inoltre, anche le aspettative dei clienti sono più orientate alla riduzione delle emissioni di carbonio e alle aziende con informazioni più trasparenti per il pubblico.

La soluzione: gli strumenti di automazione possono aiutare ad automatizzare i report ESG e raccogliere dati rapidamente, eliminando la necessità di processi manuali.

2. Un cambiamento nella forza lavoro: la forza lavoro sta invecchiando, quindi trovare dipendenti qualificati ed esperti è diventata sempre più una sfida. I ruoli vacanti non vengono ricoperti e fidelizzare i dipendenti è un problema crescente.

La soluzione: l'automazione sta diventando una delle soluzioni fondamentali per affrontare il problema e utilizzare sistemi digitali, come l'automazione del magazzino, per ovviare al problema.

3. Una spinta verso l'AI: la tecnologia AI è estremamente popolare, soprattutto nell'ottimizzazione della supply chain e in altre attività di business transformation. In particolare, con l'automazione della supply chain, l'AI sta aiutando le organizzazioni a prendere decisioni proattive e a utilizzare i set di dati.

La soluzione: la tecnologia AI aiuta nelle previsioni della domanda, nell'ottimizzazione dei percorsi, nei livelli di inventario, nel processo decisionale e altro ancora.