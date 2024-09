Che cos'è il sourcing?

Il sourcing responsabile considera gli impatti sociali, economici e ambientali di tutte le attività di sourcing e dei fornitori. È alla base del concetto di "tripla linea di fondo” che suggerisce che i risultati aziendali non possono essere misurati solo in base ai profitti finanziari. Devono invece tenere conto anche del benessere delle persone e del pianeta. Le organizzazioni che praticano il sourcing responsabile assumono la responsabilità di ciò che accade durante l'intera ciclo di vita del prodotto—dalle emissioni di carbonio ai diritti dei lavoratori. L'obiettivo del sourcing responsabile è quello di ridurre i danni potenziali e aumentare gli impatti positivi.

Le procedure aziendali sostenibili sono fondamentali per i clienti e gli investitori di oggi. Metà dei consumatori è disposta a pagare di più per prodotti o marchi sostenibili. E i consumatori orientati allo scopo, che scelgono prodotti e marchi in base a quanto sono in linea ai loro valori, rappresentano ora il segmento di mercato più ampio (44%). Le certificazioni di sostenibilità di terze parti, come lo status di B Corp o la certificazione Rainforest Alliance, vengono spesso utilizzate come indicatori di sourcing responsabile rivolti ai clienti.

Le strategie della supply chain riflettono sempre più questo desiderio di sostenibilità: secondo uno studio del 2022, il 52% dei chief supply chain officer (CSCO) si sta adoperando in modo più deciso verso la neutralità delle emissioni di carbonio.1 Il sourcing responsabile può essere considerato un passo fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Il sourcing responsabile è inoltre fondamentale per garantire la conformità alla legislazione nuova e a quella esistente che richiedono trasparenza sull'impatto degli sforzi e delle iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) di un'organizzazione. Ad esempio, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell'Unione Europea (UE) richiederà che le aziende divulghino il loro processo di due diligence per individuare e mitigare gli impatti sociali e ambientali nelle loro catene del valore e nelle supply chain.