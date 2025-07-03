Cos'è la collaborazione multiagente?

Le azioni coordinate di diversi agenti indipendenti in un sistema distribuito, ciascuno con conoscenze e capacità decisionali locali, sono denominate collaborazione multiagente.

Nella collaborazione multiagente, gli agenti cooperano utilizzando protocolli di comunicazione consolidati per scambiarsi informazioni sullo stato, assegnare responsabilità e coordinare le azioni. Solitamente la cooperazione include metodi per la scomposizione del lavoro, la distribuzione delle risorse, la risoluzione dei conflitti e la pianificazione cooperativa. Può essere esplicita tramite il passaggio di messaggi o implicita tramite modifiche all'ambiente comune. Questi sistemi danno priorità alla scalabilità, alla tolleranza ai guasti e al comportamento cooperativo emergente nel loro design pensato per funzionare senza un controllo centralizzato. Consideriamo un'analogia: supponiamo che una flotta di droni stia cercando sopravvissuti o informazioni sul luogo di un disastro. Ogni drone segue il proprio percorso, evita gli altri droni, segnala ciò che trova e cambia direzione in caso di eventi imprevisti. Pensa a questo scenario come a una collaborazione multiagente: ogni drone opera da solo e collettivamente, in un certo senso come un assistente. Senza un leader singolo che stia a gestirli, lavorano insieme, si coordinano tra loro e condividono ciò che vedono. Questo approccio è il modo in cui una flotta autonoma di agenti lavora in modo collaborativo, intelligente e rapido per risolvere problemi complessi.

Questa architettura collaborativa sta ridefinendo l'architettura del prodotto, dando origine a vari casi d'uso che vengono eseguiti quasi in qualsiasi momento, si adattano alle richieste crescenti, e apprendono e si ottimizzano continuamente senza interventi manuali. Il processo di automazione agentica è reso possibile da agenti specializzati con funzionalità progettate per gestire attività specifiche con precisione e autonomia. Gli agenti AI specializzati collaborano in tempo reale per fornire servizi intelligenti, personalizzati ed end-to-end in chatbot (utilizzando il framework rag), un nuovo tipo di applicazione multiagente.1