Cos'è AutoGPT?

AutoGPT non è gratuito. Sebbene AutoGPT sia disponibile gratuitamente su GitHub, gli utenti devono accedervi con una chiave API OpenAI disponibile con un account OpenAI a pagamento. Al momento della pubblicazione, i prezzi di OpenAI sono determinati in base al modello e dipendono anche dalla finestra di contesto selezionata.

I prompt inviati a GPT tramite AutoGPT contano nel totale dei token di un utente sia per gli input che per gli output. L'uso continuo di AutoGPT per progetti su larga scala o in un ambiente di produzione su larga scala può portare rapidamente a costi sostanziali.

Anche l'installazione e la configurazione sono complesse: gli utenti devono scaricare Git e Python prima di scaricare e ospitare autonomamente AutoGPT in un ambiente di sviluppo come Docker. Altri creatori sono intervenuti per semplificare l'uso di AutoGPT. App recenti come AgentGPT e GodMode concedono l'accesso ad AutoGPT attraverso interfacce browser semplificate.