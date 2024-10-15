Cos'è AutoGPT?

AutoGPT è una piattaforma di intelligenza artificiale (AI) open source che consente agli utenti di automatizzare progetti a più fasi e workflow complessi con agenti AI sul modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) GPT-4 di OpenAI. AutoGPT applica l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere gli obiettivi di alto livello degli utenti, separare l'attività più grande in attività secondarie, quindi automatizzare quelle attività più piccole in un workflow con GPT-4o mini, GPT-4 e GPT-3.5.

AutoGPT è stato rilasciato il 30 marzo 2023 dal suo creatore Toran Bruce Richards, fondatore della società di sviluppo di software e giochi Significant Gravitas. Si collega al modello AI generative pretrained transformer (GPT) di OpenAI e automatizza progetti che altrimenti richiederebbero numerose istruzioni umane quando si utilizza un chatbot come ChatGPT.

Cosa sono gli agenti AI?

Gli agenti AI sono un tipo di tecnologia di AI autonoma in grado di eseguire attività autodeterminate senza l'intervento umano per raggiungere un obiettivo predeterminato. Dopo che un utente ha impostato un prompt, l'agente AI decide la sequenza ottimale di passaggi per adempiere al compito assegnato. Gli agenti utilizzano i risultati di ogni fase per informare la fase successiva del processo e modellare il workflow complessivo dell'attività.

AutoGPT è un esempio di framework multiagente: una piattaforma AI che crea e coordina un team diversificato di agenti AI autonomi che collaborano per raggiungere un obiettivo specifico. Altre piattaforme multiagente leader includono crewAI, LangGraph e AutoGen.

Gli agenti virtuali sono agenti AI che interagiscono con gli utenti umani tramite un'interfaccia conversazionale. Sebbene alcuni framework multiagente offrano funzionalità di agente virtuale, non tutti lo fanno.

Sviluppa, distribuisci e monitora gli agenti AI

Come funziona AutoGPT?

AutoGPT funziona elaborando un prompt dell'utente di alto livello e creando agenti AI per soddisfarla. Questi agenti suddividono le attività complesse in una sequenza di sottoattività, generano autonomamente i prompt per completarle e applicano i dati in tempo reale per migliorare in modo iterativo.

Oltre a GPT-4o mini, GPT-4 e GPT-3.5, AutoGPT può anche utilizzare plug-in per accedere a Internet e ad altre app per incorporare notizie in tempo reale e altri dati nel workflow. AutoGPT può memorizzare i dati degli utenti come file e dispone sia di memoria a breve termine che di memoria a lungo termine (con l'uso di database vettoriali), il che gli consente di tornare ai progetti precedenti in un secondo momento.

Un tipico workflow AutoGPT è simile al seguente:

  1. Input dell'utente

  2. Creazione delle attività

  3. Definizione delle priorità delle attività

  4. Esecuzione delle attività

  5. Valutazione dell'avanzamento e perfezionamento del workflow

  6. Completamento del progetto

Passaggio 1: input dell'utente

Gli utenti assegnano ad AutoGPT degli obiettivi espliciti da raggiungere, insieme a qualsiasi contesto e vincolo necessario. Ad esempio, AutoGPT utilizzato come strumento di AI per lo sviluppo aziendale potrebbe identificare nuovi lead, creare un piano per i social media, delineare una stagione di episodi di podcast o eseguire il debug del codice di un sito web.

Passaggio 2: creazione delle attività

AutoGPT crea un agente di creazione di attività che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere l'obiettivo di alto livello dell'utente. Quindi, questo agente AI suddivide l'obiettivo dell'utente in una sequenza di attività.

Passaggio 3: definizione delle priorità delle attività

Un agente di definizione delle priorità valuta l'elenco delle attività dell'agente di creazione delle attività e determina se è ragionevole completarle in sequenza. Gli agenti di definizione delle priorità delle attività aiutano a impedire ad AutoGPT di creare attività che si basano sui risultati delle attività più avanti nel workflow.

Passaggio 4: esecuzione delle attività

Gli agenti di esecuzione delle attività utilizzano GPT-4o mini, GPT-4, GPT-3.5, Internet e altre app per raggiungere i loro obiettivi. AutoGPT crea autonomamente prompt per i suoi agenti di esecuzione delle attività come parte del processo di creazione del workflow. Questi prompt vengono inseriti nel GPT e combinati con dati in tempo reale per generare i risultati richiesti.

Passaggio 5: valutazione dell'avanzamento e perfezionamento del workflow

Gli agenti coinvolti nel progetto comunicano in tempo reale, inserendo i dati nell'agente di creazione delle attività per perfezionare le attività successive o generare un nuovo elenco di attività. Ecco come AutoGPT itera su ogni passaggio per migliorare il workflow mentre lavora per realizzare l'obiettivo originale dell'utente.

Passaggio 6: completamento del progetto

Se AutoGPT è in grado di completare l'attività assegnata, presenta all'utente i risultati. AutoGPT è ancora uno strumento di AI sperimentale, quindi la sua funzionalità non è garantita. Può distrarsi con attività non essenziali, avere allucinazioni e poi agire in base a tali allucinazioni nelle attività successive, interpretare male i dati, fraintendere l'utente e alla fine chiudere o non completare il suo incarico.

Casi d'uso di AutoGPT

AutoGPT può fare tutto ciò che può fare ChatGPT, con l'obiettivo di restituire risultati più velocemente attraverso l'automazione del processo di creazione di prompt. In teoria, è uno strumento potente in grado di svolgere attività complesse e di affrontare sfide di alto livello. Le funzionalità di automazione intelligente, analisi dei dati, riepilogo dei documenti, automazione delle attività e generazione di testo di AutoGPT aprono le porte a un'ampia gamma di potenziali casi d'uso:

  • Ricerche e analisi di mercato
  • Sviluppo del prodotto
  • Analisi finanziaria
  • Ottimizzazione del marketing
  • Assistenza virtuale
  • Ottimizzazione della supply chain
  • Ottimizzazione delle vendite

Ricerche e analisi di mercato

AutoGPT può navigare in Internet per analizzare articoli di notizie e contenuti sui social media aggiornati per identificare le tendenze e rivelare potenziali perturbazioni del mercato. Può quindi riassumere i risultati e presentare un rapporto ai dirigenti aziendali e agli stakeholder chiave. I fondatori di startup possono valutare il panorama dei loro settori e creare business plan reali.

Sviluppo del prodotto

Attraverso l'analisi del sentiment delle recensioni dei clienti e dei contenuti sui social media, AutoGPT può fornire ai team di prodotto un'idea in tempo reale di come si sentono i loro clienti. I responsabili di progetto possono definire le priorità degli aggiornamenti per risolvere i punti critici più urgenti degli utenti, mentre gli sviluppatori possono utilizzare la capacità di AutoGPT di eseguire il debug del codice e creare tutorial per i loro prodotti.

Analisi finanziaria

AutoGPT è in grado di analizzare le tendenze del mercato e generare report sugli investimenti, consentendo ai leader aziendali di prendere decisioni più rapide in risposta agli eventi di mercato reali. Gli analisti possono anche utilizzare le funzionalità di trattamento dei dati e di accesso a Internet di AutoGPT per creare una valutazione del rischio basata sia sui dati storici che sui comportamenti attuali del mercato.

Ottimizzazione del marketing

I team di marketing digitale possono utilizzare AutoGPT per analizzare le campagne della concorrenza e generare informazioni utili per il proprio lavoro. Allo stesso tempo, le funzionalità di AutoGPT consentono loro di eseguire attività di creazione dei contenuti. È meglio revisionare e apportare le modifiche necessarie a tutti i contenuti generati dall'AI prima della loro pubblicazione per garantirne l'accuratezza, mantenere gli standard di qualità ed evitare violazioni della proprietà intellettuale.

Assistenza virtuale

AutoGPT può comportarsi come un assistente virtuale per fornire un aiuto migliore rispetto ai chatbot di supporto standard. Può anche aiutare i singoli utenti nella gestione del tempo, nella programmazione degli appuntamenti e nella pianificazione dei viaggi.

Ottimizzazione della supply chain

AutoGPT può analizzare le tendenze del mercato per prevedere la domanda e aiutare le aziende ad allocare le risorse in modo efficiente. Le aziende possono anche inserire i dati della supply chain in AutoGPT, come le quantità di inventario, i tempi di elaborazione e i tempi di consegna per identificare i colli di bottiglia e scoprire opportunità di miglioramento.

Ottimizzazione delle vendite

Le aziende dispongono di quantità pressoché infinite di dati sui propri clienti. I team di vendita possono utilizzare AutoGPT per analizzare i clienti e creare strategie di fidelizzazione efficaci, identificando al contempo i lead per cui ci sono maggiori probabilità di conversione.

AutoGPT è migliore di ChatGPT?

Il vantaggio principale di AutoGPT rispetto al chatbot AI ChatGPT è che AutoGPT può generare automaticamente i prompt ed eseguirli automaticamente senza l'intervento umano. Come esempio di conversational AI, ChatGPT è progettato per avere una conversazione continua con il suo utente e non può generare autonomamente i propri prompt in risposta ai suoi output.

AutoGPT offre diversi vantaggi rispetto a ChatGPT:

  • Automazione dei prompt

  • Accesso ai dati in tempo reale

  • Gestione della memoria

Automazione dei prompt

Ogni volta che un utente invia prompt a ChatGPT, il servizio restituisce una risposta e attende che l'utente inizi il passaggio successivo dell'interazione con un altro prompt. AutoGPT automatizza questo scambio, creando i suoi prompt successivi nel tentativo di raggiungere l'obiettivo iniziale di alto livello per l'utente.

Accesso ai dati in tempo reale

AutoGPT ha accesso a informazioni in tempo reale, mentre la conoscenza del mondo reale di ChatGPT è limitata all'ultimo limite di conoscenza del GPT. AutoGPT può connettersi a Internet con plug-in per cercare dati reali e incorporare tali informazioni nelle sue risposte e nei prompt successivi.

Gestione della memoria

La memoria di ChatGPT è limitata alla finestra di contesto di GPT: il numero di token che il modello può elaborare prima di perdere il contesto. Le finestre di contesto pongono un limite rigido alle dimensioni e alla complessità di un prompt. Gli utenti possono connettere AutoGPT con database vettoriali per fornirgli una gestione della memoria a lungo termine, consentendogli di apprendere nel tempo, ricordare le preferenze dell'utente, richiamare i processi precedenti e fare riferimento ai contenuti pertinenti.

AutoGPT è gratuito?

AutoGPT non è gratuito. Sebbene AutoGPT sia disponibile gratuitamente su GitHub, gli utenti devono accedervi con una chiave API OpenAI disponibile con un account OpenAI a pagamento. Al momento della pubblicazione, i prezzi di OpenAI sono determinati in base al modello e dipendono anche dalla finestra di contesto selezionata.

I prompt inviati a GPT tramite AutoGPT contano nel totale dei token di un utente sia per gli input che per gli output. L'uso continuo di AutoGPT per progetti su larga scala o in un ambiente di produzione su larga scala può portare rapidamente a costi sostanziali.

Anche l'installazione e la configurazione sono complesse: gli utenti devono scaricare Git e Python prima di scaricare e ospitare autonomamente AutoGPT in un ambiente di sviluppo come Docker. Altri creatori sono intervenuti per semplificare l'uso di AutoGPT. App recenti come AgentGPT e GodMode concedono l'accesso ad AutoGPT attraverso interfacce browser semplificate.

AutoGPT è un esempio di intelligenza artificiale generale (AGI)?

AutoGPT non è un esempio di intelligenza artificiale generale (AGI). Si tratta di un agente AI che utilizza l'AI generativa per risolvere sfide e portare a termine compiti complessi. Simile ad altri strumenti di AI generativa e modelli di machine learning, AutoGPT utilizza algoritmi statistici per prevedere i risultati più probabili dell'input dei dati: in realtà non pensa e non ragiona allo stesso modo degli umani. L'AGI è un concetto ancora teorico in cui un'AI è pienamente in grado di ragionare in modo umano.

Sebbene la capacità di AutoGPT di concepire automaticamente i piani d'azione e di eseguirli sia impressionante, la piattaforma è ancora lontana dal diventare l'equivalente di un intelletto umano. E sebbene le reti neurali traggano ispirazione dalla struttura del cervello umano, l'umanità è ancora molto lontana dalla comprensione e ancor più dalla replicazione del funzionamento del nostro cervello.

