Quali sono i componenti degli agenti AI?

Gli agenti AI prendono decisioni intelligenti e interagiscono perfettamente con i sistemi digitali, richiedendo un intervento umano minimo. Ma cosa rende questi agenti veramente intelligenti? Al loro interno, gli agenti AI si basano su una serie di componenti interconnessi che consentono loro di percepire il loro ambiente, elaborare informazioni, decidere, collaborare, intraprendere azioni significative e imparare dalle loro esperienze.

Ci sono molti tipi di agenti AI con capacità diverse e il loro comportamento è regolato dall'architettura agente AI in cui operano.

Da un lato, gli agenti reattivi sono semplici agenti con riflessi che rispondono istantaneamente agli stimoli, a volte con attuatori che consentono loro di interagire con il loro ambiente. Gli agenti con riflessi basati su modelli utilizzano un modello interno dell'ambiente per migliorare il loro processo decisionale. All'altro capo dello spettro, gli agenti cognitivi proattivi sono in grado di ragionare in modo avanzato e pianificare a lungo termine. Alcuni agenti sono specializzati in compiti specifici e altri sono progettati per guidare altri agenti come una sorta di "direttore" in un'orchestrazione AI.

Tenendo conto di quanto detto, questi sono i componenti principali degli agenti di intelligenza artificiale, ognuno dei quali è fondamentale per creare sistemi adattivi e intelligenti.