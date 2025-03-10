Quali sono i componenti degli agenti AI?

I chatbot semplici del decennio precedente utilizzavano regole predefinite per scegliere tra un insieme ristretto di decisioni. Gli agenti AI più avanzati lavorano per valutare diversi percorsi di soluzione, valutare le prestazioni e raffinare il loro approccio nel tempo. Nel nucleo di un agente c'è il modulo di ragionamento. Questo modulo determina come un agente reagisce al suo ambiente soppesando diversi fattori, valutando le probabilità e applicando regole logiche o comportamenti appresi. A seconda della complessità dell'AI, il ragionamento può essere basato su regole, probabilistico, euristico o basato su modelli di deep learning. Due paradigmi di ragionamento popolari sono ReACT (Reasoning and Action) e ReWOO (Reasoning WithOut Observation).
Diversi tipi di agenti affrontano il ragionamento in modo diverso. Ad esempio, gli agenti basati su obiettivi decidono considerando un obiettivo predefinito e selezionando le azioni che portano al raggiungimento di quell'obiettivo specifico. Questi agenti si concentrano sul raggiungimento di un risultato, piuttosto che sull'ottimizzare il miglior risultato possibile. Gli agenti basati sull'utilità, invece, fanno un passo avanti nel processo decisionale, valutando non solo se un obiettivo viene raggiunto, ma anche quanto è ottimale il risultato, in base a una funzione di utilità.
I sistemi AI semplici e basati su regole seguono una logica predefinita, come "se succede X, fai Y". I sistemi più avanzati utilizzano l'inferenza bayesiana, l'apprendimento per rinforzo o le reti neurali per adattarsi dinamicamente a nuove situazioni. Questo modulo può anche implementare tecniche di ragionamento a catena di pensiero e di risoluzione dei problemi in più fasi, essenziali per le applicazioni AI come l'analisi finanziaria automatizzata o la revisione legale dei contratti. La capacità dell'agente di ragionare in modo efficace e prendere decisioni informate determina l'intelligenza e l'affidabilità complessive di un agente nella gestione di compiti complessi.