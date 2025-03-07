Che cos'è l'architettura agentica?

L'architettura agentica si riferisce alla struttura e al design dei framework di intelligenza artificiale (AI) agentica. Un'architettura di agentic AI è quella che modella lo spazio virtuale e la struttura del workflow per automatizzare i modelli AI all'interno di un sistema di agentic AI.

L'agentic AI è un sistema o programma che utilizza gli agenti AI per eseguire autonomamente attività per conto di un utente o di un altro sistema. L'architettura agentica funziona per supportare e regolare il comportamento degli agenti basati sull'AI che lavorano all'interno di un sistema di AI generativa (gen AI). I sistemi di agentic AI richiedono che i suoi agenti siano adattivi e navighino in ambienti dinamici per ottenere i risultati desiderati.



Il modello non è così diverso dalla psicologia umana: l'azione si riferisce alla capacità di far accadere intenzionalmente qualcosa in base alle proprie azioni.1 Per ottenere i risultati desiderati, è necessario utilizzare la pianificazione, l'azione, la memoria e la riflessione. Queste caratteristiche sono in linea con quelle dei moderni agenti AI utilizzati in framework ad agente singolo e multiagente.



I progressi negli algoritmi di apprendimento automatico (ML) e nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come GPT di OpenAI, hanno guidato lo sviluppo degli agenti AI. L'obiettivo dell'architettura agentica è fornire una struttura per un LLM per automatizzare gli agenti per completare attività complesse.

Il comportamento o processo decisionale autonomo di un agente AI dipende dall'infrastruttura che lo abilita. L'architettura agentica è progettata per adattarsi ad ambienti dinamici, migliorando l'interoperabilità.



Ad esempio, gli agenti possono interfacciarsi con diverse fonti e formati di dati, application programming interface (API) o sistemi. Questo comportamento adattabile consente agli agenti di prendere decisioni informate.