Nuovi rischi etici per colpa degli agenti AI? I ricercatori se ne stanno occupando

Quando i sistemi di AI si comportano in modo scorretto, i risultati non sono piacevoli. Divulgazione di informazioni riservate, messaggi offensivi e, in un caso, una ricetta facile per il letale cloro gassoso, sono stati tutti attribuiti a chatbot andati nel verso sbagliato.1

Questi casi hanno sottolineato ancora di più l'importanza dell'allineamento dell'AI, ovvero la codifica dei valori umani e dei principi etici nei modelli AI. Tuttavia, i ricercatori di AI non si limitano ad affrontare le implicazioni etiche delle moderne tecnologie di machine learning. Stanno anche lavorando per affrontare le questioni etiche del futuro, in particolare quelle poste dall'agentic AI.

L'agentic AI, o agenti AI, è una tecnologia di intelligenza artificiale autonoma che presenta una grande quantità di dilemmi etici rispetto ai modelli di AI tradizionali, afferma Kush Varshney, IBM Fellow di IBM Research.

"Poiché gli agenti AI possono agire senza la supervisione umana, le problematiche legate alla fiducia sono molte di più", afferma Varshney. "Ci sarà un'evoluzione in termini di funzionalità, ma anche in termini di conseguenze non volute. Dal punto di vista della sicurezza, bisogna iniziare subito a occuparsene. È necessario continuare a rafforzare le misure di sicurezza via via che la tecnologia viene sviluppata".