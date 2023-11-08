Gli assistenti AI ottimizzano l'automazione mediante agenti basati su API

Gli assistenti basati sull'AI generativa stanno trasformando le aziende mediante l'uso di interfacce conversazionali intelligenti. Capaci di comprendere e generare risposte e contenuti simili a quelli umani, questi assistenti stanno rivoluzionando il modo in cui umani e macchine collaborano. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono al centro di questa nuova rivoluzione. Gli LLM vengono addestrati su grandi quantità di dati e possono essere utilizzati in infinite applicazioni. Possono essere facilmente ottimizzati per casi d'uso aziendali specifici con alcuni esempi di formazione.

Stiamo assistendo a una nuova fase di evoluzione, mentre gli assistenti AI vanno oltre le conversazioni e imparano a utilizzare gli strumenti tramite agenti che potrebbero chiamare le Application Programming Interfaces (API) per raggiungere obiettivi aziendali specifici. Attività che prima richiedevano ore possono ora essere completate in pochi minuti grazie all'orchestrazione di un ampio catalogo di agenti riutilizzabili. Inoltre, questi agenti possono essere composti insieme per automatizzare workflow complessi.

Gli assistenti AI possono utilizzare agenti basati su API per aiutare i knowledge worker in attività banali come la creazione di descrizioni di lavoro, l'inserimento di report nei sistemi delle risorse umane, la ricerca di candidati e altro ancora. Ad esempio, un responsabile HR può chiedere a un assistente AI di creare una descrizione del lavoro per un nuovo ruolo, e l'assistente può generare una descrizione dettagliata che soddisfi i requisiti dell'azienda. Allo stesso modo, un recruiter può chiedere a un assistente AI di individuare candidati per un'offerta di lavoro, e l'assistente può fornire una lista di candidati qualificati provenienti da varie fonti. Con gli assistenti AI, i knowledge worker possono risparmiare tempo e concentrarsi su problemi più complessi e creativi.

Gli sviluppatori di automazione possono anche utilizzare la potenza degli assistenti AI per creare automazioni in modo rapido e semplice. Anche se può sembrare un enigma, gli assistenti AI impiegano l'AI generativa per automatizzare il processo stesso di automazione. Ciò rende la creazione di agenti più semplice e veloce. Ci sono due fasi essenziali nella creazione degli agenti per l'automazione aziendale: la formazione e l'arricchimento per i casi d'uso target e l'orchestrazione di un catalogo di agenti multipli.