Confronto fra RAG e messa a punto

Il pre-addestramento avviene all'inizio del processo di formazione. I pesi o i parametri del modello vengono inizializzati in modo casuale e il modello inizia l'addestramento sul set di dati iniziale. Il pre-addestramento continuo introduce un modello addestrato in un nuovo set di dati non etichettati, in una pratica nota come transfer learning. Il modello preaddestrato "trasferisce" ciò che ha appreso finora in nuove informazioni esterne.

La messa a punto, invece, utilizza dati etichettati per affinare le prestazioni di un modello in un caso d'uso selezionato. È particolarmente adatta per nell'affinare le competenze di un modello in attività specifiche, mentre il pre-addestramento continuo può approfondire le competenze di dominio di un modello.