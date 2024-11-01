Cos'è MetaGPT?

Le procedure operative standard sono state adottate in vari ambiti in quanto svolgono un ruolo critico nel favorire la scomposizione delle attività e il coordinamento efficace.6 Nello sviluppo software, le SOP promuovono la collaborazione tra i team scomponendo le attività del progetto in procedure più piccole e attuative che vengono poi assegnate a ruoli specifici e specializzati. MetaGPT codifica le SOP in sequenze di prompt per organizzare e promuovere workflow multiagente. I workflow SOP introducono una struttura e delle opportunità di perfezionamento.

Ad esempio, all'agente responsabile del progetto viene dato il prompt di creare un documento sui requisiti del prodotto (PRD). L'agente responsabile del prodotto riceve un prompt una volta e successivamente gli viene chiesto di perfezionare alcuni elementi del PRD per via dello sviluppo incrementale del progetto. Ad esempio, l'agente viene incaricato di creare una sezione all'interno del PRD per gli "obiettivi del prodotto". Gli viene quindi fornito un prompt per perfezionare nuovamente tali obiettivi aggiornando gli obiettivi del prodotto originali per garantire che siano in linea con la direzione attuale del progetto.7 Questo metodo di perfezionamento viene utilizzato per garantire che l'attività globale sia riconosciuta e coesa per tutti gli agenti.



Nell'esempio seguente, all'agente responsabile del prodotto viene dato il prompt di generare un'analisi dei requisiti. Dopo questo prompt iniziale, all'agente viene richiesto di generare un'analisi rifinita che tenga conto di eventuali nuove caratteristiche e miglioramenti derivanti dalla collaborazione in corso.



Prompt per l'analisi dei requisiti: "Fornisci un'analisi dettagliata dei requisiti".8

Prompt per l'analisi rifinita:"Controlla e perfeziona l'analisi dei requisiti esistente in un elenco di stringhe in modo che sia in linea con le mutevoli esigenze del progetto per via dello sviluppo incrementale. Assicurati che l'analisi copra in modo completo le nuove caratteristiche e i miglioramenti necessari per l'ambito rifinito del progetto".9



Questo esempio dimostra un PRD generato come output standardizzato che viene passato dall'agente responsabile del prodotto all'agente architetto. Accanto a essi è elencato il prompt basato su SOP per ogni output generato. Si noti che il prompt si basa in modo analogo sul workflow SOP, incluse le definizioni dei requisiti, i metodi per il completamento delle attività e l'ordine per completarle:



Prompt dell'utente: "Sviluppami un'applicazione web basata su app e React che i gestori patrimoniali possano utilizzare per esaminare i portafogli dei loro clienti e formulare raccomandazioni sui fondi appropriati da utilizzare. Questa applicazione deve funzionare in America, Regno Unito e Spagna".



Requisiti originali

Prompt: "Inserisci qui i requisiti dell'utente originali".10



"Sviluppami un'applicazione web basata su app e React che i gestori patrimoniali possano utilizzare per esaminare i portafogli dei loro clienti e formulare raccomandazioni sui fondi appropriati da utilizzare. Questa applicazione deve funzionare in America, Regno Unito e Spagna."

Obiettivi del prodotto

Prompt: "Fornisci fino a tre obiettivi di prodotto chiari e ortogonali."11

Sviluppare un'applicazione web sicura e affidabile per i gestori patrimoniali. Garantire il supporto multilingue per le varianti in inglese, spagnolo e regionali. Crea un'interfaccia intuitiva e facile da usare per la gestione e la raccomandazione del portafoglio.

Storie di utenti

Prompt: "Fornisci fino a 3-5 storie di utenti basate su scenari."12

In qualità di gestore patrimoniale, desidero esaminare il portafoglio dei miei clienti e fornire una consulenza personalizzata. In qualità di gestore patrimoniale, desidero consigliare dei fondi ai miei clienti in base ai loro obiettivi di investimento e alla loro tolleranza al rischio. In qualità di gestore patrimoniale, desidero accedere all'applicazione in inglese o spagnolo a seconda della mia posizione.

Analisi della concorrenza

Prompt: "Fornisca da 5 a 7 prodotti della concorrenza."13

"Wealthfront: servizio di investimento automatizzato con un'interfaccia ordinata, ma privo di raccomandazioni personalizzate sui fondi." "Personal Capital: offre strumenti di gestione patrimoniale completi, ma può risultare complesso per i nuovi utenti." "Betterment: si concentra sugli investimenti automatizzati con una personalizzazione limitata per i gestori patrimoniali."

Analisi dei requisiti: Prompt: "Fornisci un'analisi dettagliata dei requisiti."14

L'applicazione deve essere creata utilizzando React, assicurando che sia scalabile e di facile manutenzione. Dovrebbe disporre di un'interfaccia multilingue per soddisfare le esigenze degli utenti in America, nel Regno Unito e in Spagna. L'applicazione deve essere sicura per proteggere i dati finanziari sensibili e rispettare le normative regionali. Dovrebbe inoltre integrarsi con varie fonti di dati finanziari per fornire analisi del portfolio e raccomandazioni sui fondi in tempo reale.

Insieme di requisiti

Prompt: "Elenca i primi 5-7 requisiti con la loro priorità (P0, P1, P2).", "Copri sia i contenuti obsoleti che i contenuti incrementali. Conserva i contenuti non correlati allo sviluppo incrementale."15

("Autenticazione sicura dell'utente e crittografia dei dati per proteggere le informazioni del cliente.", "P0"),

("Supporto multilingue di inglese e spagnolo, con variazioni regionali.", "P0"),

("Integrazione in tempo reale con fonti di dati finanziari per la gestione del portafoglio.", "P0"),

("Dashboard per la revisione e la gestione dei portafogli dei clienti.", "P1"),

("Motore di raccomandazione per suggerire fondi appropriati in base ai profili dei clienti.", "P2")

Bozza di progettazione dell'interfaccia utente

Prompt: "Fornisci una descrizione semplice degli elementi, delle funzioni, dello stile e del layout dell'interfaccia utente".16

L'interfaccia utente presenterà un design pulito e moderno con un dashboard che fornisce una panoramica dei portafogli dei clienti. Comprenderà dei grafici interattivi per l'analisi del portafoglio, una sezione con consigli per la scelta dei fondi e un facile passaggio dalla lingua inglese a quella spagnola e viceversa.



Cose NON CHIARE

Prompt: "Menziona gli aspetti del progetto che non sono chiari e cerca di chiarirli."17

Non vi sono punti poco chiari.

L'esempio precedente è un passaggio di consegne all'agente architetto per la progettazione; ecco il prompt basato su SOP fornito insieme al PRD:

"Ecco il documento con i requisiti del prodotto (PRD): in base a questo esame del PRD, verifica se questa progettazione API soddisfa i requisiti del PRD e se è conforme alle best practice di progettazione."18

L'architetto segue il suo workflow SOP per progettare il sistema per l'applicazione.

Una SOP delinea le responsabilità del ruolo di ciascun agente e stabilisce gli standard per gli output intermedi. Queste SOP vengono quindi codificate per influenzare il comportamento dell'agente. Questa pratica consente agli agenti di generare output strutturati, come documenti sui requisiti, artefatti di progettazione, diagrammi di flusso e specifiche di interfaccia di alta qualità. Tutti i passaggi di consegne tra agenti devono rispettare determinati standard stabiliti che riducono il rischio di allucinazioni causate da chiacchiere inutili tra LLM. L'uso di output strutturati migliora notevolmente il tasso di successo della generazione del codice target.19