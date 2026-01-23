In questo tutorial, hai collegato due diversi framework tramite un client/server ACP che ha esposto gli endpoint per consentire agli agenti AI di collaborare per generare e trasformare i dati. Separando la comunicazione dal comportamento degli agenti, ACP consente agli agenti creati con BeeAI, CrewAI, LangChain e altri framework di agenti di collaborare senza una logica di integrazione personalizzata. Questo approccio migliora la modularità, la scalabilità e l'interoperabilità.

ACP è un'iniziativa aperta guidata dalla necessità che gli agenti inviino, ricevano e interpretino i messaggi. I messaggi in ACP sono strutturati, in genere in formati come JSON, e arricchiti con metadati per garantire coerenza e chiarezza tra le interazioni degli agenti. Che tu stia utilizzando agenti basati su OpenAI, Anthropic o altri modelli AI, ACP fornisce un livello di messaggistica condiviso che supporta l'interoperabilità indipendente dal framework.

Seguendo il workflow, hai visto come gli agenti creativi e analitici possono collaborare in armonia, trasformando contenuti web non strutturati in un brano, una critica professionale e un report Markdown unificato. Questo approccio dimostra la potenza dell'ACP nel consentire sistemi AI multiagente senza interruzioni, scalabili e flessibili.