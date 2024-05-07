Rivoluziona la tua strategia di acquisizione dei talenti: come l'AI può aiutarti a trovare i candidati giusti più velocemente

Immagina di essere un responsabile dell'acquisizione di talenti in una grande azienda e di avere difficoltà a trovare candidati adatti per un ruolo critico. Nonostante tu abbia pubblicato la descrizione del ruolo su più bacheche, hai ricevuto decine di curriculum non qualificati o poco interessanti, ed è diventata una sfida enorme leggerli tutti. Questo si traduce in uno spreco di tempo e risorse preziose per lo screening manuale, con conseguente frustrazione tra i responsabili delle assunzioni.
Questo scenario è comune in ambienti aziendali dal ritmo frenetico. La competizione per i talenti è feroce, e ciò comporta un'immensa pressione sulle aziende per assicurarsi in modo rapido ed efficiente i candidati migliori. Tuttavia, i metodi tradizionali di reclutamento si stanno rivelando inefficaci, rendendo difficile per i team di acquisizione talenti tenere il passo.
Ed è qui che entra in gioco IBM Talent Optimizers con IBM Watson. La nostra soluzione leader di intelligenza artificiale (AI) è progettata per aiutarti a trovare i candidati giusti in modo più rapido ed efficiente.
Utilizzando l'AI nel processo di acquisizione dei talenti, puoi ridurre i tempi delle assunzioni, migliorare la qualità dei candidati e aumentare inclusione e diversità. La nostra soluzione è pensata per aiutarti a raggiungere questi benefici e anche di più, con un focus sul cliente che mette le tue esigenze in primo piano.
Ciò che contraddistingue IBM Talent Optimizers con IBM Watson sono le nostre soluzioni AI trasparenti e tracciabili, costruite da scienziati comportamentali e classificate al primo posto nel mercato dall'International Data Corporation (IDC). La nostra soluzione offre l'adattabilità e la flessibilità necessarie per far evolvere la tua strategia dei talenti man mano che le esigenze della tua azienda e degli stakeholder continuano a cambiare.
Contatta il tuo rappresentante IBM o il tuo IBM Business Partner per prenotare una valutazione della maturità o una conversazione approfondita. Lavoriamo insieme per comprendere le esigenze della tua azienda, la strategia dei talenti e i risultati desiderati, e per creare una soluzione personalizzata che affronti le tue attuali strategie e preoccupazioni aziendali.
