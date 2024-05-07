Rivoluziona la tua strategia di acquisizione dei talenti: come l'AI può aiutarti a trovare i candidati giusti più velocemente

Immagina di essere un responsabile dell'acquisizione di talenti in una grande azienda e di avere difficoltà a trovare candidati adatti per un ruolo critico. Nonostante tu abbia pubblicato la descrizione del ruolo su più bacheche, hai ricevuto decine di curriculum non qualificati o poco interessanti, ed è diventata una sfida enorme leggerli tutti. Questo si traduce in uno spreco di tempo e risorse preziose per lo screening manuale, con conseguente frustrazione tra i responsabili delle assunzioni.

Questo scenario è comune in ambienti aziendali dal ritmo frenetico. La competizione per i talenti è feroce, e ciò comporta un'immensa pressione sulle aziende per assicurarsi in modo rapido ed efficiente i candidati migliori. Tuttavia, i metodi tradizionali di reclutamento si stanno rivelando inefficaci, rendendo difficile per i team di acquisizione talenti tenere il passo.

Ed è qui che entra in gioco IBM Talent Optimizers con IBM Watson. La nostra soluzione leader di intelligenza artificiale (AI) è progettata per aiutarti a trovare i candidati giusti in modo più rapido ed efficiente.