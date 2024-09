Nell'ottimizzare l'approvvigionamento, è fondamentale generare valore aziendale. Ciò significa, ad esempio, creare strumenti che consentano ai team di prendere decisioni di sourcing intelligenti, trovare nuove opportunità di sourcing, sia strategiche che tattiche, e gestire e coltivare le relazioni con i fornitori. Alla base di questa spinta verso il valore aziendale c'è la necessità di ricavare insight fruibili da dati di alta qualità che siano coerenti in tutte le categorie di spesa.

In qualità di Vice President of Procurement di Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), un'azienda globale nel settore delle bevande che serve oltre 600 milioni di clienti in 29 mercati, Ralf Peters sapeva che i problemi di trasparenza e coerenza dei dati stavano frenando le iniziative attuate dal suo team per trovare e agire in base agli insight nascosti nei dati di spesa. Inoltre, stabilire le basi necessarie per le decisioni di sourcing richiedeva molto tempo e notevoli sforzi.

Già nel 2017, CCEP aveva articolato la propria visione focalizzandosi sull'analytics basata sull'AI per ottenere insight e valore aziendale. È stato allora che CCEP ha scelto IBM® Consulting come partner strategico affinché guidasse l'azienda nel suo percorso di trasformazione dell'approvvigionamento.