L'AI nell'approvvigionamento

L'AI generativa sta cambiando il modo in cui le organizzazioni di approvvigionamento operano oggi semplificando i processi a differenza di qualsiasi altro strumento precedente e cambiando il modo in cui operano i responsabili dell'approvvigionamento.

L'AI generativa, spesso abbreviata in gen AI, è un tipo di intelligenza artificiale in grado di creare contenuti originali, come testo o immagini, in risposta alla richiesta di un utente. L'uso della gen AI avrà un impatto significativo sull'approvvigionamento, in quanto alcune delle sue funzioni principali sono la creazione di ordini di acquisto e l'analisi di documenti, come le richieste di proposte (RFP) e i contratti.

Cosa può fare

La Gen AI può semplificare le funzioni di approvvigionamento, come l'automazione delle attività ripetitive e l'analisi di grandi quantità di dati. La nuova tecnologia può creare analisi della spesa e ottimizzare il flusso di cassa e la gestione della spesa. Può anche riassumere documenti e analizzare i prezzi e i dati di spesa in tempo reale, migliorando notevolmente l'efficienza operativa.

Infine, la Gen AI può aiutare a semplificare le interazioni tra i team di approvvigionamento, gli stakeholder interni e i fornitori. Con la Gen AI, i team possono creare conversazioni simili a quelle umane e fornire all'utente una risposta personalizzata e utile. L'approvvigionamento è pronto per la trasformazione dall'AI generativa, ma dipenderà dalla capacità e dalla volontà dell'organizzazione di adattare i propri modelli AI.

Superare le sfide

Un recente rapporto dell'IBM Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che il 59% dei Chief Procurement Officer (CPO) ritiene importante applicare la Gen AI alla spesa predittiva e agli analytics del sourcing. Tuttavia, la prima sfida è convincerli ad accettare la nuova tecnologia, il che richiederà di mostrare al CPO cosa è possibile realizzare con l'AI e quali sfide è possibile superare.

Allo stesso tempo, i Chief Supply Chain Officer (CSCO) e i Chief Operating Officer (COO) vedono l'opportunità offerta dalla gen AI e dal procurement per quanto riguarda la sostenibilità.

Il report IBV, The CEO's Guide to Generative AI, ha rilevato che il 77% dei CSCO e dei COO afferma che l'AI generativa è in grado di identificare potenziali rischi geopolitici e climatici e di raccomandare una mitigazione proattiva del rischio. Tre su quattro affermano inoltre che l'AI generativa consente di migliorare la visibilità, gli insight e il processo decisionale negli ecosistemi, che sono così importanti per la sostenibilità e la conformità.

Con una solida base di dati e una mente aperta, l'AI generativa può offrire più spazio per il miglioramento in tutta l'organizzazione e aiutare i CEO a gestire rapidamente le interruzioni e a ridurre i rischi.