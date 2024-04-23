Come l'AI generativa rivoluzionerà la supply chain

Sbloccare il pieno potenziale della gestione della supply chain è da tempo un obiettivo per le aziende che cercano efficienza, resilienza e sostenibilità. Nell'era della trasformazione digitale, l'integrazione di tecnologie avanzate come l'AI generativa apre una nuova era di innovazione e ottimizzazione. Gli strumenti di AI aiutano gli utenti a rispondere alle domande e a gestire gli avvisi utilizzando i dati della supply chain, mentre l'elaborazione del linguaggio naturale aiuta gli analisti ad accedere ai dati relativi a inventari, ordini e spedizioni ai fini del processo decisionale.
Un recente studio dell'IBM Institute of Business Value, The CEO’s guide to generative AI: Supply chain, spiega come la potente combinazione di dati e AI trasformerà le aziende da reattive a proattive. L'AI generativa, con la sua capacità di generare autonomamente soluzioni a problemi complessi, rivoluzionerà ogni aspetto del panorama della supply chain. Dalla previsione della domanda all'ottimizzazione dei percorsi, fino alla gestione dell'inventario e alla mitigazione del rischio, le applicazioni dell'AI generativa sono illimitate.
Ecco alcuni modi in cui l'AI generativa sta trasformando la gestione della supply chain:
L'AI generativa aiuta a ottimizzare la supply chain delle aziende ai fini della sostenibilità, identificando opportunità per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre al minimo gli sprechi e promuovere pratiche di approvvigionamento etico attraverso algoritmi di analisi e ottimizzazione degli scenari. Ad esempio, la combinazione dell'AI generativa con tecnologie come blockchain aiuta a mantenere immutabili i dati sulla trasformazione da materiale a prodotto tra diverse entità, fornendo una chiara visibilità sull'origine e sull'impronta di carbonio dei prodotti. Ciò consente alle aziende di dimostrare la sostenibilità per fidelizzare i clienti e rispettare le normative.
I modelli di AI generativa possono generare continuamente piani di rifornimento ottimizzati, basati su segnali della domanda in tempo reale, tempi di consegna dei fornitori e livelli di inventario. Ciò aiuta a mantenere livelli ottimali delle scorte che riducono al minimo i costi di trasporto e può migliorare la soddisfazione dei clienti attraverso calcoli accurati dell'available-to-promise (ATP) e l'ottimizzazione dell'evasione degli ordini basata su AI.
L'AI generativa può analizzare i dati sulle prestazioni dei fornitori e le condizioni di mercato per identificare potenziali rischi e opportunità, consigliare fornitori alternativi e negoziare condizioni favorevoli, migliorando la gestione delle relazioni con i fornitori.
I modelli di AI generativa possono simulare vari scenari di rischio, come problemi dei fornitori, disastri naturali, eventi meteorologici o persino eventi geopolitici, consentendo alle aziende di identificare in modo proattivo le vulnerabilità o di reagire ai problemi in modo agile. La modellazione what-if supportata dall'AI aiuta a sviluppare piani di emergenza come la riallocazione dell'inventario, dei fornitori o dei centri di distribuzione.
Gli algoritmi di AI generativa possono ottimizzare dinamicamente i percorsi di trasporto in base a fattori come le condizioni del traffico, le previsioni meteorologiche e le date di consegna, riducendo i costi di trasporto e migliorando l'efficienza delle spedizioni.
L'AI generativa può analizzare i dati storici e le tendenze del mercato per generare previsioni della domanda accurate, che aiutano le aziende a ottimizzare i livelli di inventario e a ridurre al minimo le situazioni di esaurimento o eccedenza delle scorte. Gli utenti possono prevedere i risultati analizzando rapidamente e in tempo reale dati su larga scala e in modo dettagliato per gli scenari ipotetici, consentendo alle aziende di cambiare rapidamente rotta.
L'integrazione dell'AI generativa nella gestione della supply chain è molto promettente per le aziende che vogliono trasformare le proprie operazioni. Utilizzando l'AI generativa, le aziende possono migliorare l'efficienza, la resilienza e la sostenibilità, rimanendo all'avanguardia nel mercato dinamico attuale.
