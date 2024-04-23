Come l'AI generativa rivoluzionerà la supply chain

Sbloccare il pieno potenziale della gestione della supply chain è da tempo un obiettivo per le aziende che cercano efficienza, resilienza e sostenibilità. Nell'era della trasformazione digitale, l'integrazione di tecnologie avanzate come l'AI generativa apre una nuova era di innovazione e ottimizzazione. Gli strumenti di AI aiutano gli utenti a rispondere alle domande e a gestire gli avvisi utilizzando i dati della supply chain, mentre l'elaborazione del linguaggio naturale aiuta gli analisti ad accedere ai dati relativi a inventari, ordini e spedizioni ai fini del processo decisionale.

Un recente studio dell'IBM Institute of Business Value, The CEO’s guide to generative AI: Supply chain, spiega come la potente combinazione di dati e AI trasformerà le aziende da reattive a proattive. L'AI generativa, con la sua capacità di generare autonomamente soluzioni a problemi complessi, rivoluzionerà ogni aspetto del panorama della supply chain. Dalla previsione della domanda all'ottimizzazione dei percorsi, fino alla gestione dell'inventario e alla mitigazione del rischio, le applicazioni dell'AI generativa sono illimitate.

Ecco alcuni modi in cui l'AI generativa sta trasformando la gestione della supply chain: