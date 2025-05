Agenti AI nel 2025: aspettative e realtà 

"IBM e Morning Consult hanno condotto un sondaggio su 1.000 sviluppatori che stanno creando applicazioni AI per le imprese, e il 99% di loro ha detto che stanno esplorando o sviluppando agenti AI", spiega Ashoori. "Quindi sì, la risposta è che il 2025 sarà l'anno degli agenti". Tuttavia, questa dichiarazione non è priva di sfumature.

Dopo aver descritto l'attuale concezione di mercato degli agenti come LLM dotati di function calling, Ashoori traccia una distinzione tra questa idea e i veri agenti autonomi. "La vera definizione [di un agente AI] è quella di un'entità intelligente, dotata di capacità di ragionamento e pianificazione, che è in grado di agire autonomamente. Queste capacità di ragionamento e pianificazione sono ancora oggetto di discussione. Dipende da come le si definisce".

"Vedo chiaramente che gli agenti AI si stanno muovendo in questa direzione, ma non siamo ancora arrivati fino in fondo" afferma Gajjar. "In questo momento, stiamo vedendo i primi segnali: gli agenti AI sono già in grado di analizzare dati, prevedere tendenze e automatizzare workflow, almeno in parte. Ma per creare agenti AI che siano in grado di gestire autonomamente decisioni complesse non basteranno algoritmi migliori. Avremo bisogno di grandi passi avanti nel ragionamento contestuale e nella gestione dei casi limite", aggiunge.

Danilevsky non è convinta che si tratti di qualcosa di nuovo. "Faccio ancora fatica a credere che sia poi così diverso dalla semplice orchestrazione", dice. "Avete rinominato l'orchestrazione, chiamandola agenti, perché è una parola di moda. Ma l'orchestrazione è una cosa che facciamo da sempre nella programmazione".

Per quanto riguarda il 2025 come anno degli agenti, Danilevsky è scettica. "Dipende da cosa si intende per agente, da cosa si pensa che un agente riuscirà a realizzare e da quale valore si ritiene che potrà portare", afferma. "È una dichiarazione piuttosto azzardata, considerando che non abbiamo ancora capito bene quale sia il ritorno sull'investimento (ROI) della tecnologia LLM in generale".

E non è solo il lato commerciale che la porta a essere cauta. "C'è una visione idealizzata sul fatto che questa cosa potrebbe pensare al posto tuo, prendere decisioni e agire al posto tuo sul tuo computer. In realtà, è una cosa spaventosa".



Danilevsky inquadra questa disconnessione come una mancanza di comunicazione. "[Gli agenti] tendono a essere molto inefficaci perché gli esseri umani sono pessimi comunicatori. Ancora non riusciamo a far sì che gli agenti di chat interpretino correttamente ciò che si vuole tutte le volte".

Tuttavia, l'anno che sta per arrivare promette di essere un'era di grande sperimentazione. "Credo fermamente nel [2025 come anno degli agenti]", afferma Hay entusiasta.

AL momento, ogni grande azienda tecnologica e centinaia di startup stanno sperimentando con gli agenti. Salesforce, ad esempio, ha rilasciato la sua piattaforma Agentforce, che consente agli utenti di creare agenti facilmente integrabili nell'ecosistema delle app Salesforce.

"Gli agenti si stanno affermando e cresceranno sempre di più. È ancora un ecosistema agli inizi, quindi penso che molte persone inizieranno a creare agenti e si divertiranno molto a farlo".