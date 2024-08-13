Gli agenti AI si evolvono rapidamente, sfidando la supervisione umana

Nonostante queste sfide, lo sviluppo degli agenti AI continua a ritmo sostenuto, spinto dai loro immensi benefici potenziali e dal vantaggio competitivo per le aziende.

Il rapporto Forrester Total Economic Impact di IBM Watsonx Assistant ha rilevato che i clienti della soluzione AI hanno registrato benefici di 23 milioni di dollari in un periodo di tre anni, pari a un ROI del 370%. In pratica, ciò si traduce in un aumento del coinvolgimento del cliente e in un miglioramento dell'esperienza sia per gli utenti che per gli agenti umani.

La chiave di questo successo è la fiducia, e sapere quando è necessario un intervento umano per rafforzare quella fiducia. "Vogliamo assicurarci che gli utenti sappiano che i dati che forniscono e ricevono sono accurati e sicuri," ha spiegato Morgan Carroll, ingegnere senior AI di IBM, in un recente episodio del podcast AI in azione. Carroll ha anche sottolineato l'importanza di far sapere ai clienti fin dall'inizio quando parlano con un agente AI.

Quando le esigenze di un cliente diventano più sfumate o si preferisce un tocco più personale, è allora che entra in gioco un essere umano. "A volte ci sono momenti in cui è necessario introdurre un essere umano", ha affermato nell'episodio Jeannie Walters, relatrice e formatrice in materia di esperienza del cliente. “Abbiamo bisogno sia dell’empatia che un essere umano può dare sia… di quella comprensione.”

Man mano che i sistemi di AI diventano più intelligenti e indipendenti, gli esperti chiedono misure di sicurezza migliori e un lavoro di squadra globale. Le scelte che facciamo ora in materia di AI determineranno lo sviluppo futuro della tecnologia e della società. Truth Terminal è solo un esempio di questi nuovi agenti AI. È ancora presto, ma questi programmi stanno già sollevando grandi interrogativi. Come l'AI avanza, dobbiamo pensare a lungo su cosa sia l'intelligenza e su come gli esseri umani si inseriscano in un mondo in cui le macchine possono agire da sole.