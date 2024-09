VIA supporta i clienti con due call center, uno per i passeggeri del trasporto a chiamata e uno per le informazioni generali, con agenti umani disponibili a quasi tutte le ore della settimana lavorativa. Per migliorare le prestazioni, i team Technology and Innovation e Assistenza clienti hanno aggiunto un servizio che notifica i tempi di attesa e una funzione di richiamata progettata per diminuire i lunghi tempi di attesa.

Data l'attenzione di VIA per il miglioramento continuo tramite l'innovazione, il team ha cercato di perfezionare ulteriormente l'esperienza del cliente adottando la tecnologia digitale. "La nostra cultura è incentrata sul cliente e sulla guida e i nostri servizi prevedono strumenti all'avanguardia per fornire informazioni migliori", afferma Steve Young, vicepresidente del settore tecnologia e innovazione di VIA.

Diversi problemi informativi erano maturi per l'innovazione digitale. Innanzitutto bisognava offrire assistenza ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo durante gli orari del call center. Inoltre, la crescente percentuale di utenti di mezzi pubblici che si affidano a smartphone, tablet e PC accoglierebbe con favore un canale digitale. Inoltre, esaminando i dati del call center, il team dirigenziale ha notato la natura ripetitiva delle richieste di base dei clienti che potevano essere risolte con strumenti informativi digitali, che consentivano agli agenti di concentrarsi su servizi a valore aggiunto.

"Quando arriva il mio autobus? Posso portare il cane? Qual è la tariffa per mio figlio? Ci vengono poste molte domande ricorrenti alle quali è facile rispondere", spiega Young. "Volevamo poter rispondere automaticamente anche quando il call center era chiuso."

La soluzione era un agente digitale automatizzato, un assistente virtuale capace di attingere ai dati del call center per rispondere alle domande frequenti. Inoltre, avrebbe dovuto interagire con API di terze parti per fornire informazioni di transito in tempo reale e indicazioni stradali. Per sostenere la variegata comunità di San Antonio, doveva conversare sia in inglese che in spagnolo. L'analytics operativa era d'obbligo. E doveva essere basata sul cloud computing.

Il team di VIA ha iniziato lo sviluppo con una startup locale, ma quando la collaborazione ha vacillato, VIA ha sospeso il progetto. Fortunatamente, proprio in quel periodo IBM offriva ai comuni un agente basato sull'AI per rispondere alle domande sulla pandemia. Anche se Young non stava cercando un agente COVID, la soluzione ha suscitato il suo interesse e Young ha condiviso il suo progetto in sospeso con il team IBM. Il risultato è stato che VIA ha incaricato IBM di co-sviluppare l'assistente del servizio clienti.

Perché IBM? "Volevamo stabilità e volevamo un leader di mercato nello spazio AI", dice Young. L'abbiamo trovato in IBM, ma abbiamo anche trovato un partner che collaborasse con noi, che fosse disposto a dialogare con noi e ad aiutarci a crescere".