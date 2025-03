Cosa sono i silos di dati?

Le leggi in materia di protezione dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e California Consumer Privacy Act (CCPA) stabiliscono rigorosi controlli per la sicurezza dei dati e per la privacy, definendo il modo in cui le aziende gestiscono la conservazione e l'accesso ai dati.

Sebbene queste normative non impongano luoghi specifici per lo storage, le aziende spesso adattano la propria strategia ai fini della conformità, talvolta creando involontariamente dei silos. Ad esempio, memorizzare i dati dei clienti separatamente per regione può portare a sistemi frammentati, limitando gli accessi e l'uniformità tra i team.