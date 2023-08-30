Coerenza dei dati e integrità dei dati: somiglianze e differenze

Distinguere tra questi due termini può spesso essere fonte di confusione, quindi è essenziale iniziare con definizioni chiare e concise per entrambi.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
La coerenza dei dati si riferisce allo stato dei dati in cui tutte le copie o le istanze sono uguali in tutti i sistemi e database. La coerenza aiuta a garantire che i dati siano accurati, aggiornati e coerenti tra diversi sistemi di database, applicazioni e piattaforme. Svolge un ruolo critico nel garantire che gli utenti dei dati possano fidarsi delle informazioni a cui accedono. Esistono diversi modi per contribuire a garantire la coerenza dei dati, tra cui l'implementazione di regole di convalida dei dati, l'utilizzo di tecniche di standardizzazione dei dati e l'utilizzo di processi di sincronizzazione dei dati.
La coerenza dei dati è essenziale per vari motivi. Può contribuire a garantire che gli utenti abbiano accesso a informazioni accurate e aggiornate e consentire loro di prendere decisioni informate. Inoltre, dati coerenti aiutano le aziende a semplificare le proprie operazioni, ridurre gli errori e migliorare l'efficienza complessiva.
L'integrità dei dati si riferisce alla precisione, alla completezza e alla coerenza dei dati durante l'intero ciclo di vita. È la garanzia che i dati non sono stati manomessi o alterati in alcun modo non autorizzato. In altre parole, l'integrità dei dati aiuta a garantire che i dati rimangano intatti, non danneggiati e affidabili. I modi più comuni per migliorare l'integrità dei dati includono tecniche di convalida dei dati, implementazione di controlli di accesso e meccanismi di autenticazione e utilizzo di data backup and recovery.
L'integrità dei dati è fondamentale per diversi motivi. Aiuta le organizzazioni a mantenere la fiducia dei propri utenti e clienti garantendo che i dati forniti siano accurati e affidabili. Sostiene la conformità normativa aiutando le organizzazioni a soddisfare i requisiti delle leggi sulla protezione dei dati e degli standard di settore. Infine, l'integrità dei dati svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza dei dati, poiché aiuta a prevenire le violazioni dei dati e l'accesso non autorizzato a informazioni sensibili.
In questo articolo:
Mantenere la coerenza dei dati può aiutare a garantire che i dati rimangano uniformi in tutti i sistemi, evitando discrepanze che potrebbero portare a conclusioni imprecise. Allo stesso modo, l'integrità dei dati può aiutare a garantire che i dati rimangano accurati, affidabili e privi di errori durante l'inserimento, la memorizzazione e il recupero. Ciò consente alle organizzazioni di migliorare la qualità dei dati e prendere decisioni migliori basate sui dati.
Una gestione inefficiente dei dati può comportare un consumo significativo di tempo e risorse, con un impatto negativo sull'efficienza operativa di un'organizzazione. La coerenza e l'integrità dei dati aiutano a semplificare i processi di gestione dei dati garantendo che i dati siano accurati, affidabili e aggiornati. Questo, a sua volta, consente alle organizzazioni di prendere decisioni ben informate, ridurre il tempo dedicato alla convalida dei dati e alla correzione degli errori e ottimizzare le strategie complessive di gestione dei dati.
Anche la coerenza e l'integrità dei dati svolgono un ruolo cruciale nel preservare la sicurezza dei dati. Garantire la coerenza dei dati aiuta a prevenire l'accesso non autorizzato e la manipolazione dei dati, mentre i controlli di integrità dei dati aiutano a rilevare e rettificare eventuali modifiche non autorizzate ai dati. Dando priorità alla coerenza e all'integrità dei dati, le organizzazioni possono ridurre al minimo il rischio di violazioni dei dati e proteggere le informazioni sensibili da accessi non autorizzati o manomissioni.
Le organizzazioni di vari settori devono rispettare severi requisiti normativi in materia di gestione dei dati, con particolare attenzione alla precisione, all'affidabilità e alla sicurezza. La conformità a queste normative spesso richiede il mantenimento della coerenza e dell'integrità dei dati, poiché dati incoerenti o danneggiati possono portare a non conformità, sanzioni legali e danni alla reputazione.
Sia la coerenza che l'integrità dei dati riguardano la precisione e l'affidabilità delle informazioni memorizzate nei database. La coerenza dei dati può contribuire a garantire che i dati rimangano uniformi in tutti i sistemi, mentre l'integrità dei dati può contribuire a garantire che i dati rimangano accurati, affidabili e privi di errori per tutto il loro ciclo di vita. Concentrandosi su questi aspetti, le organizzazioni possono mantenere dati di alta qualità che supportano un processo decisionale informato.
La coerenza e l'integrità dei dati implicano entrambe l'applicazione di regole e vincoli specifici per mantenere la qualità dei dati. Per la coerenza dei dati, ciò può includere la garanzia che i dati vengano inseriti e memorizzati in un formato standardizzato, mentre per l'integrità dei dati, ciò potrebbe comportare l'implementazione di varie tecniche di convalida dei dati per impedire l'immissione di dati errati o incompleti. Applicando queste regole e questi vincoli, le organizzazioni possono contribuire a garantire che i loro dati rimangano coerenti, accurati e affidabili.
Come accennato in precedenza, la qualità dei dati comprende fattori come la completezza, la coerenza e la tempestività. Sia la coerenza che l'integrità dei dati contribuiscono alla qualità complessiva dei dati memorizzati nei database. Mantenendo la coerenza e l'integrità dei dati, le organizzazioni possono contribuire a garantire che i loro dati siano della massima qualità, consentendo loro di prendere decisioni più informate e ottenere risultati migliori.
Sebbene sia la coerenza che l'integrità dei dati mirino a mantenere dati accurati, affidabili e di alta qualità, differiscono nel loro obiettivo principale:
Anche le tecniche utilizzate per mantenere la coerenza e l'integrità dei dati differiscono:
La coerenza e l'integrità dei dati differiscono anche nel tipo di errori che rilevano e prevengono:
Scopri di più sul rilevamento delle anomalie.
Scopri come IBM Databand offre un migliore monitoraggio della qualità dei dati rilevando modifiche impreviste alle colonne e record nulli per aiutarti a rispettare gli SLA sui dati. Se desideri approfondire ulteriormente l'argomento, prenota subito una demo.
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
IBM è stata nominata leader per il diciannovesimo anno consecutivo nel Gartner Magic Quadrant 2024 nella categoria Data Integration Tools
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri perché data intelligence e integrazione dei dati basate su AI sono critiche per guidare la preparazione dei dati strutturati e non strutturati e accelerare i risultati dell'AI.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri come IBM Research regolarmente integrata in nuove funzionalità per IBM Cloud Pak for Data.
Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.
Watsonx.data ti consente di scalare analytics e AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.