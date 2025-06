I data lakehouse esistono per risolvere le sfide dei data warehouse e dei data lake e per riunire i loro benefici in un'unica architettura di dati.

Ad esempio, i data warehouse sono più performanti dei data lake e memorizzano e trasformano i dati aziendali.

Tuttavia, il data warehousing richiede schemi rigorosi (in genere lo schema a stella e lo schema a fiocco di neve).

Pertanto, i data warehouse non funzionano bene con dati non strutturati o semistrutturati, critici per i casi d'uso di AI e apprendimento automatico (ML). Hanno anche una capacità di scalabilità limitata.

I data lake, invece, consentono alle organizzazioni di aggregare tutti i tipi di dati,—dati strutturati, , dati non strutturati e dati semistrutturati, da diverse fonti di dati e in un'unica posizione. Consentono un archiviazione dei dati più scalabile e conveniente, ma non hanno strumenti di trattamento dei dati integrati.

I data lakehouse combinano aspetti dei data warehouse e dei data lake. Utilizzano l'object storage nel cloud per memorizzare dati in qualsiasi formato a basso costo. Inoltre, su questo cloud storage è presente un'infrastruttura di analytics di tipo warehouse, che supporta query ad alte prestazioni, analytics quasi in tempo reale e attività di business intelligence (BI).