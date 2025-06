Cos'è l'osservabilità dei dati?

L'osservabilità dei dati supporta la qualità dei dati, ma i due sono aspetti diversi della gestione dei dati.

Le pratiche di osservabilità dei dati possono evidenziare problemi di qualità nei set di dati, ma non possono garantire da sole una buona qualità dei dati. Ciò richiede sforzi per correggere i problemi dei dati e per evitare che si verifichino in primo luogo. D'altra parte, un'organizzazione può avere una forte qualità dei dati anche se non implementa un'iniziativa di osservabilità dei dati.



Il monitoraggio della qualità dei dati misura se la condizione dei set di dati è sufficiente per gli usi previsti nelle applicazioni operative e di analytics. Per effettuare tale determinazione, i dati vengono esaminati in base a varie dimensioni di qualità, quali accuratezza, completezza, coerenza, validità, affidabilità e tempestività.