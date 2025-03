Apache Iceberg è un formato open source ad alte prestazioni per tabelle analitiche di grandi dimensioni. Come Delta Lake, Iceberg crea un livello di metadati sopra i formati di tabella esistenti per supportare le transazioni ACID e altre operazioni in un data lake.

Iceberg può memorizzare i dati in file Parquet, ORC o Avro, mentre Delta Lake utilizza esclusivamente Parquet. Iceberg utilizza anche uno strato di metadati a tre livelli anziché un singolo log delle transazioni come Delta Lake.

Iceberg si integra in modo nativo con molti motori di query ed è una scelta comune per l'analytics basata su SQL in un data lake.