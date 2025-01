Che cos'è la data intelligence?

Dall'alba del Web 2.0 e dall'ascesa del cloud computing, le organizzazioni hanno raccolto più dati (dati dei clienti, dati operativi, dati transazionali) da più fonti di dati (app web, sistemi aziendali, dispositivi Internet of Things). La nascita dell'AI generativa non ha fatto altro che aumentare il valore e la quantità di tutti questi dati.

Ma gestire questi dati, monitorando come vengono utilizzati e come cambiano, archiviandoli in modo sicuro, facilitando l'accesso, mantenendoli puliti e aggiornati, può essere difficile. Se non vengono gestiti in modo adeguato, può essere difficile per i consumatori trovare i dati di cui hanno bisogno, e ancor meno trarne insight attuabili.

Le organizzazioni hanno da tempo le funzionalità per gestire i dati: strumenti di data lineage per mappare i cicli di vita dei dati end-to-end, strumenti di governance per definire le politiche di utilizzo, strumenti di profilazione e pulizia dei dati e così via. Tuttavia, queste funzionalità erano spesso frammentate, sparse tra prodotti e funzioni eterogenei.

L'innovazione principale della disciplina della data intelligence è riunire questi strumenti con tecnologie avanzate di AI e machine learning in un'unica piattaforma o in uno stack di dati strettamente integrato.

Secondo IDC, molte delle attuali piattaforme di data intelligence si sono evolute notevolmente da quando erano semplici strumenti di catalogo dati. Dal 2020, i fornitori hanno sempre più raggruppato i loro cataloghi con soluzioni complementari, come strumenti di data lineage e data marketplace, o hanno integrato queste funzioni direttamente nei loro cataloghi.1