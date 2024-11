Che cos'è la gestione dei dati AI?

Nell'AI and Information Management Report di AvePoint, il 64% delle organizzazioni intervistate ha dichiarato di gestire almeno un petabyte di dati.1 In prospettiva, è pari a circa 9 quadrilioni di bit di informazioni. E gran parte è disponibile in formati non strutturati, come file di testo, immagini e video.

Tutti questi dati possono essere un vantaggio per i data scientist, ma è impossibile gestire manualmente dati così complessi in quantità così massicce. Gli strumenti di AI e ML possono rendere questi dati fruibili automatizzando attività critiche come il rilevamento, l'integrazione e la pulizia.

Quando i dati sono puliti e accessibili, le organizzazioni possono utilizzarli per progetti avanzati di analytics, come un'iniziativa di analytics predittiva che utilizza i dati storici per prevedere le tendenze future della spesa dei consumatori.

Le tecnologie di AI possono anche rendere i dati più accessibili agli utenti senza background di data science. I cataloghi di dati di facile utilizzo con interfacce di database basate su LLM e visualizzazioni automatizzate consentono a un maggior numero di utenti in tutta l'azienda di utilizzare i dati per prendere decisioni informate.