Che cos'è un marketplace di dati?

L'ascesa delle tecnologie di analytics dei big data come l'l'Internet of Things (IoT), l'AI, il deep learning e l'apprendimento automatico (ML) ha apportato nuovo valore ai dati delle organizzazioni. Le piattaforme di scambio dati hanno semplificato il processo di acquisizione dei dati, rendendo più facile che mai colmare il divario tra acquirenti e venditori, in modo simile ai venditori in un mercatino delle pulci, ma per i dati.

I marketplace di dati offrono tre vantaggi chiave:

Disponibilità commerciale : i dati privati possono essere messi in vendita online.

: i dati privati possono essere messi in vendita online. Accessibilità per tutti : individui, governi e organizzazioni, inclusi data scientist e analisti, possono acquistare e vendere dati e accedere a dati precedentemente inaccessibili.

: individui, governi e organizzazioni, inclusi data scientist e analisti, possono acquistare e vendere dati e accedere a dati precedentemente inaccessibili. Vantaggi scalabili: i proprietari di marketplace migliorano le operazioni commerciali di acquirenti e venditori su larga scala.

I dati esterni vengono utilizzati per ottimizzare i modelli predittivi, risolvere i punti deboli della sicurezza, aumentare l'efficienza e massimizzare il ritorno sull'investimento. Il termine "dati esterni" si riferisce ai dati che hanno origine all'esterno di un'organizzazione, a differenza dei dati interni, che vengono generati all'interno delle operazioni e delle transazioni dell'azienda. I dati esterni sono un asset prezioso per le organizzazioni in quanto integrano i dati interni, fornendo un contesto più ampio e consentendo insight che potrebbero non essere accessibili con le limitazioni dei dati interni.

La continua monetizzazione dei dati ha aperto la strada al data-as-a-service (DaaS), consentendo alle organizzazioni di creare un flusso di entrate scalabile dai propri asset di dati. In un marketplace di dati, i fornitori elencano i loro prodotti di dati, stabiliscono i prezzi e forniscono le informazioni necessarie per il trasferimento dei dati. I consumatori possono cercare, acquistare e utilizzare i dati quasi immediatamente, riducendo i costi e la complessità dell'approvvigionamento dei dati e facilitando il processo decisionale basato sui dati.

L'accesso alle raccolte di dati non dovrebbe compromettere la privacy dei dati. I partecipanti devono rispettare tutte le leggi e gli standard etici applicabili in materia di raccolta di informazioni personali. I fornitori di dati devono conformarsi a normative come il General Data Protection Regulation (GDPR) e il California Consumer Privacy Act (CCPA).

A livello globale, i marketplace dei dati devono destreggiarsi tra contesti normativi diversi, una sfida potenziale per le operazioni multinazionali. Le piattaforme del mercato dei dati devono essere adattabili, aperte e conformi alle leggi locali sulla protezione dei dati, che potrebbero differire in modo significativo da un paese all'altro.