I data mart, i data warehouse e i data lake sono repository di dati centrali d'importanza chiave, ma soddisfano esigenze diverse all'interno di un'organizzazione.

Un data warehouse è un sistema che aggrega i dati provenienti da più fonti in un unico data store centrale e coerente per supportare data mining, intelligenza artificiale (AI) e machine learning, che possono potenziare l'analytics e la business intelligence. Attraverso questo processo di raccolta strategica, le soluzioni di data warehouse consolidano i dati provenienti da diverse fonti per renderli disponibili in un formato unificato.

Un data mart (come riportato sopra) è una versione specializzata di un data warehouse, contenente un sottoinsieme più piccolo di dati importanti e necessari per un singolo team o un gruppo selezionato di utenti all'interno di un'organizzazione. Un data mart viene creato a partire da un data warehouse esistente (o da altre fonti di dati) tramite una procedura complessa che coinvolge molteplici tecnologie e strumenti per progettare e costruire un database fisico, popolarlo di dati e impostare complessi protocolli di accesso e gestione.

Sebbene sia un processo impegnativo, consente a una linea di business di scoprire insight specifici più rapidamente rispetto all'utilizzo di un set di dati di data warehouse più ampio. Ad esempio, i team di marketing possono trarre vantaggio dalla creazione di un data mart a partire da un data warehouse esistente, poiché le sue attività vengono generalmente svolte indipendentemente dal resto dell'azienda. Pertanto, il team necessita di accedere a tutti i dati aziendali.

Anche un data lake è un repository di dati. Un data lake offre un enorme spazio di storage per dati non strutturati o grezzi alimentati tramite più fonti, ma le informazioni non sono ancora state elaborate o preparate per l'analisi. Grazie alla possibilità di memorizzare i dati in un formato grezzo, i data lake sono più accessibili e convenienti rispetto ai data warehouse. Non è necessario pulire ed elaborare i dati prima dell'inserimento.

Ad esempio, i governi possono utilizzare la tecnologia per tenere traccia dei dati sul comportamento del traffico, sul consumo di energia e sui corsi d'acqua e memorizzarli in un data lake mentre decidono come utilizzare i dati per creare "città più intelligenti" con servizi più efficienti.