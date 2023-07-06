Tag
7 esempi di pipeline di dati: ETL, data science, eCommerce e altro ancora

Operaia siderurgica con un tablet in mano all'interno della fabbrica

 

Le pipeline di dati sono una serie di passaggi di trattamento dei dati che consentono il flusso e la trasformazione dei dati non elaborati in insight preziosi per le aziende. Queste pipeline svolgono un ruolo cruciale nel mondo dell'ingegneria dei dati, in quanto aiutano le organizzazioni a raccogliere, pulire, integrare e analizzare grandi quantità di informazioni da varie fonti. L'automazione dei processi di ingegneria dei dati può garantire una fornitura affidabile ed efficace di informazioni di alta qualità a supporto del processo decisionale.

In questo articolo:

 

Principali tipi di pipeline di dati

Esistono diversi tipi di pipeline di dati per soddisfare diverse esigenze e obiettivi. Ecco alcuni dei tipi principali:

Pipeline di elaborazione in batch

Le pipeline di elaborazione in batch elaborano grandi quantità di dati raggruppandoli. Queste pipeline di solito vengono eseguite in base a un programma o vengono attivate manualmente, il che le rende adatte a compiti che non richiedono un'analisi in tempo reale. L'elaborazione in batch viene spesso utilizzata in situazioni in cui i dati storici devono essere elaborati periodicamente o quando sono coinvolte operazioni computazionalmente costose.

Pipeline di elaborazione in tempo reale

A differenza dell'elaborazione batch, le pipeline di elaborazione in tempo reale elaborano i dati in arrivo subito dopo averli ricevuti. Questo approccio consente alle aziende di ottenere insight istantanei dalle proprie fonti di dati e di rispondere rapidamente a condizioni in evoluzione o tendenze emergenti. L'elaborazione in tempo reale è importante per le applicazioni come il rilevamento delle frodi, il monitoraggio dei social media e l'analytics IoT.

Pipeline di data streaming

Le pipeline di data streaming, note anche come architetture basati sugli eventi, elaborano continuamente gli eventi generati da varie fonti, come i sensori o le interazioni degli utenti all'interno di un'applicazione. I processori di streaming elaborano e analizzano questi eventi per poi memorizzarli in database o inviarli a valle per ulteriori analisi.

Pipeline di integrazione dei dati

Le pipeline di integrazione dei dati si concentrano sull'unione dei dati provenienti da più fonti in un'unica vista unificata. Queste pipeline spesso coinvolgono processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) che puliscono, arricchiscono o modificano in altro modo i dati non elaborati prima di memorizzarli in un repository centralizzato come un data warehouse o un data lake. Le pipeline di integrazione dei dati sono fondamentali per gestire sistemi eterogenei che generano formati o strutture incompatibili.

 

7 casi d'uso ed esempi per le pipeline di dati

Esaminiamo alcuni scenari comuni in cui è possibile applicare le pipeline di dati.

1. Processi ETL (estrazione, trasformazione e caricamento)

Un processo ETL è un tipo di pipeline di dati che estrae informazioni grezze dai sistemi sorgente (come database o API), le trasforma in base a requisiti specifici (ad esempio, aggregare valori o convertire formati) e quindi carica l'output trasformato in un altro sistema, come un warehouse o un database, per ulteriori analisi. I processi ETL permettono alle aziende di memorizzare i propri documenti storici in modo organizzato, rendendoli facilmente accessibili per insight futuri.

2. Data warehousing e analytics

Per supportare il processo decisionale all'interno di un'organizzazione, grandi volumi di informazioni storiche e transazionali in tempo reale devono essere memorizzati nei data warehouse. Questi archivi fungono da hub centrali in cui gli analisti possono interrogare rapidamente grandi quantità di informazioni aggregate senza influire sulle prestazioni dei sistemi operativi. Le pipeline di dati sono responsabili dell'inserimento, della pulizia e della trasformazione dei dati da varie fonti in questi magazzini, mantenendo al contempo la qualità richiesta.

3. Data science e machine learning

I data scientist dipendono fortemente da set di dati di alta qualità per addestrare i loro modelli di machine learning. Questi set di dati spesso richiedono un'ampia pre-elaborazione, inclusa l'estrazione di caratteristiche, normalizzazione, codifica di variabili categoriche e altri compiti. Le pipeline di dati svolgono un ruolo fondamentale nell'automazione di queste attività, consentendo ai professionisti del machine learning di concentrarsi sullo sviluppo di modelli piuttosto che sull'elaborazione di informazioni grezze.

4. Motore di raccomandazione per l'e-commerce

Molte aziende di e-commerce utilizzano motori di raccomandazione per suggerire prodotti o servizi che i clienti potrebbero trovare attraenti in base alla loro cronologia di navigazione, cronologia degli acquisti e altri fattori. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una robusta pipeline di dati in grado di inserire log di attività degli utenti, informazioni sul catalogo dei prodotti, profili dei clienti e altro ancora. La pipeline elabora questi dati non elaborati e li inserisce ai sistemi di machine learning, come il filtraggio collaborativo o basato su contenuti, per generare raccomandazioni personalizzate per ogni utente.

5. Analisi del sentiment sui social media

Un'agenzia di marketing può utilizzare tecniche di analisi del sentiment su piattaforme di social media come X o Facebook per misurare l'opinione pubblica su determinati marchi o prodotti. È necessaria una pipeline di dati efficiente per raccogliere tweet o post che menzionano le parole chiave target (ad esempio, nomi di marchi), pre-elaborare il testo (rimuovendo parole di arresto, stemming), eseguire la classificazione del sentiment utilizzando modelli di elaborazione del linguaggio naturale come LSTM o BERT, e poi aggregare i risultati in insight fruibili per i decisori.

6. Rilevamento delle frodi nelle transazioni finanziarie

Banche e istituti finanziari spesso si affidano a sistemi analytics avanzati alimentati da pipeline dati complessi per rilevare attività fraudolente all'interno dei set di dati transazionali. Queste pipeline solitamente prevedono l'inserimento di record delle transazioni in tempo reale insieme a schemi storici di frode, la pulizia di voci rumorose o incomplete, l'estrazione di caratteristiche rilevanti come importo, posizione o tempo della transazione, l'addestramento di modelli di machine learning supervisionati come decision tree, macchine a vettori di supporto o reti neurali per identificare potenziali frodi e l'attivazione di avvisi per transazioni sospette.

7. Trattamento dei dati IoT

I dispositivi IoT generano enormi quantità di dati che devono essere elaborati rapidamente. Ad esempio, un progetto di smart city può raccogliere dati dai sensori che monitorano i modelli di traffico, i livelli di qualità dell'aria e i tassi di consumo energetico in tutta la città. Una pipeline di dati scalabile ed efficiente è essenziale per inserire questi dati in streaming ad alta velocità, pre-elaborandoli e filtrando informazioni irrilevanti o aggregando le letture dei sensori su intervalli di tempo, applicando analytics come il rilevamento sul set di dati pre-elaborato e, infine, visualizzando i dati per fornire insight ai funzionari.

Autore

Joseph Arnold

