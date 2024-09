Per la maggior parte delle organizzazioni, l'osservabilità è frammentata. Team diversi raccolgono metadati sulle pipeline di loro proprietà, che potrebbero non essere collegati a eventi critici a valle o a monte. Ma soprattutto, i metadati non vengono visualizzati né riportati su una dashboard che possa essere consultata da tutti i team.

Il monitoraggio della pipeline di dati con IBM Databand si collega alle tue elaborazioni dati e alle pipeline per rilevare automaticamente gli incidenti, come operazioni mancanti, attività non andate a buon fine e durata anomala delle esecuzioni. È stato progettato per aiutare le organizzazioni a gestire un panorama di pipeline in espansione, evitando al tempo stesso sorprese sgradite. Unifica la registrazione degli errori per scoprire il motivo per cui si è verificato un errore nella pipeline, esegui automaticamente il tracciamento quando si verificano operazioni mancate o non riuscite, e visualizza le tendenze storiche dei dataset coinvolti.