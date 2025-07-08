Quando un essere umano è coinvolto nell'approvazione o nella sovrascrittura degli output dell'AI, la responsabilità non ricade esclusivamente sul modello o sui suoi sviluppatori.

Alcune decisioni richiedono un ragionamento etico che può andare oltre le funzionalità di un modello. Ad esempio, i consigli di una piattaforma algoritmica per l'assunzione di personale potrebbe svantaggiare alcuni gruppi storicamente emarginati. Sebbene i modelli di machine learning (ML) abbiano fatto passi da gigante negli ultimi anni nella loro capacità di incorporare sfumature nei ragionamenti, a volte la supervisione umana rappresenta ancora l'approccio migliore. L'HITL consente agli esseri umani, che hanno una migliore comprensione delle norme, del contesto culturale e delle aree grigie etiche, di mettere in pausa o ignorare gli output in caso di dilemmi complessi.

Un approccio human-in-the-loop può fornire informazioni sul motivo per cui una decisione è stata annullata, con una traccia di audit che supporta la trasparenza e le revisioni esterne. Questa documentazione consente una difesa legale più solida, verifiche della conformità e revisioni interne delle responsabilità.

Alcune normative sull'AI impongono determinati livelli di HITL. Ad esempio, l'articolo 14 dell'EU AI Act afferma che "I sistemi di AI ad alto rischio devono essere progettati e sviluppati in modo tale che, anche con strumenti appropriati di interfaccia uomo-macchina, possano essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso".

Secondo il regolamento, questa supervisione dovrebbe prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, con metodi che includono il funzionamento manuale, l'intervento, il controllo prioritario e il monitoraggio in tempo reale. Le persone coinvolte devono essere "competenti" a farlo, comprendere le funzionalità e i limiti del sistema, oltre a essere addestrate al suo uso corretto e a possedere l'autorità di intervenire quando necessario. Questa supervisione ha lo scopo di incoraggiare la prevenzione dei danni e il corretto funzionamento.