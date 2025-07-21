Cos'è un modello pre-addestrato?

Il beneficio principale di un modello pre-addestrato è che, anziché partire da zero, gli sviluppatori possono utilizzare modelli che hanno già appreso caratteristiche generali, come la struttura del linguaggio o le forme visive e metterle a punto su set di dati più piccoli e specifici del dominio. Il fine-tuning, o messa a punto, è uno dei diversi tipi di apprendimento per trasferimento, un termine generico per le tecniche che adattano i modelli pre-addestrati a nuovi usi.

L'utilizzo di un modello pre-addestrato accelera lo sviluppo e consente alle entità più piccole, come le startup, che potrebbero non avere accesso a computing, dati o infrastrutture sufficienti, di sperimentare modelli all'avanguardia. È come acquistare un abito prodotto in serie e poi farlo adattare da un sarto affinché sia perfetto per la propria figura.

L'uso di modelli pre-addestrati significa che i professionisti hanno accesso ad architetture che sono già state convalidate, valutate rispetto ai benchmark e testate in scenari reali. Ciò riduce i rischi e contribuisce a garantire l'affidabilità. I modelli pre-addestrati più diffusi sono dotati di un'ampia documentazione, tutorial e codice che possono essere utilizzati per adattare i modelli ai singoli progetti.

I modelli linguistici in grandi dimensioni (LLM) pre-addestrati sono utilizzati da innumerevoli organizzazioni per promuovere i casi d'uso dell' elaborazione del linguaggio naturale (NLP), come la risposta alle domande, l'analisi del sentiment, la segmentazione semantica, l' AI generativa e molto altro. Questo lungo elenco di LLM include molte delle opzioni più popolari. Altri modelli AI sono specializzati nella computer vision, come i modelli di rilevamento di oggetti e classificazione delle immagini.

Una delle prime e più influenti risorse per i modelli basati su immagini è ImageNet, un enorme dataset che è diventato il benchmark di settore per la computer vision. Architetture come ResNet e Inception, addestrate su ImageNet, sono fondamentali nei workflow della computer vision. Questi modelli sono eccellenti nell'estrazione delle caratteristiche, poiché identificano bordi, texture e forme utili per classificare nuove immagini.