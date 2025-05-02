Prima di Hugging Face, i modelli più potenti erano spesso difficili da utilizzare perché richiedevano competenze specialistiche e ingenti risorse di elaborazione. L'open source degli strumenti ha contribuito a rendere questi modelli più facili da usare, con tutto il codice e la documentazione richiesti. Ciò ha permesso a ricercatori, studenti e startup di sperimentare e costruire, accelerando enormemente l'innovazione a livello globale. Dopo Hugging Face, gli sviluppatori hanno potuto condividere facilmente le conoscenze e beneficio dagli sforzi reciproci, consentendo loro di creare insieme modelli migliori.

Questa enfasi sull'open source ha anche incoraggiato le aziende più grandi a condividere il proprio lavoro, consentendo all'intero ecosistema a trarre beneficio. Microsoft ha integrato i modelli Hugging Face nei propri servizi Azure, fornendo ai clienti aziendali l'accesso diretto a strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia. Allo stesso modo, NVIDIA ha collaborato con Hugging Face per ottimizzare l'addestramento e l'inferenza dei modelli per le GPU, aiutando a scalare i workflow di deep learning su enormi set di dati.