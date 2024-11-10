Che cos'è la generazione di prompt one-shot?

La generazione di prompt one-shot utilizza le funzionalità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per generare risposte coerenti e contestualmente appropriate da un singolo prompt di esempio. Questa efficienza è resa possibile da diversi meccanismi sottostanti, tra cui knowledge prompting, prompting visivo contestualizzato e proiezione adattiva delle caratteristiche. Mentre alcuni di questi meccanismi, come knowledge prompting e la proiezione adattiva delle caratteristiche, vengono generalizzati e possono essere applicati a vari tipi di dati come testo, immagini e video, altri, come il prompt visivo contestualizzato, sono specificamente progettati per la gestione di dati di immagini o video.

Il prompting visivo contestualizzato consente al modello di interpretare e rispondere in base a segnali visivi, il che è fondamentale per attività come il riconoscimento delle immagini o l'analisi video. Al contrario, il knowledge prompting e la proiezione adattiva delle caratteristiche migliorano la capacità del modello di comprendere e generare risposte su diversi tipi di input, rendendoli versatili in più domini.

Poniamo ad esempio di voler riassumere in inglese un documento scritto in francese e formattare l'output per un'API specifica. Con una sola generazione di prompt one-shot, possiamo fornire un solo esempio di prompt come: "Riassumi in inglese questo testo francese usando il modello API {Title}, {Key Points}, {Summary}". L'LLM utilizza le sue capacità multilingue e la proiezione adattiva delle caratteristiche per produrre il formato di output desiderato. In Python, questo processo può essere automatizzato integrando la risposta del modello Gen AI nel workflow API.