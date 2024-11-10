Che cos'è la generazione di prompt one-shot?

La generazione di prompt one-shot si riferisce al metodo in cui a un modello viene fornito un singolo esempio o prompt per eseguire un'attività. A differenza di altre tecniche di prompt engineering, generazione di prompt zero-shot, (in cui non vengono forniti esempi) o generazione di prompt few-shot (dove vengono forniti alcuni esempi), la generazione di prompt one-shot si basa su un unico prompt ben progettato per ottenere l'output desiderato. Questo metodo utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come i modelli GPT-3/GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer) di OpenAI o i modelli IBM® Granite per comprendere e generare testo simile a quello umano in base a un input.

La generazione di prompt one-shot è particolarmente utile in scenari in cui la raccolta di grandi quantità di dati di addestramento non è praticabile. Ad esempio, in applicazioni come il chain-of-thought prompting, la generazione di prompt few-shot e la generazione di prompt zero-shot, in cui i dati etichettati sono limitati o assenti, la generazione di prompt one-shot offre un notevole vantaggio consentendo ai modelli di generalizzare da un singolo esempio. Nella Figura 1 è illustrata la formazione della generazione di prompt one-shot.

Nel campo in rapida evoluzione dell'AI e dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), e in particolare nell'AI generativa, il prompt engineering è diventato una tecnica fondamentale. Tra i vari tipi di prompting, la generazione di prompt one-shot si distingue per la sua efficienza ed efficacia. Questo articolo esplora il concetto di generazione di prompt one-shot, i suoi meccanismi, applicazioni, vantaggi, limiti e potenziale futuro.

Il prompt è una tecnica utilizzata nell'AI per guidare i modelli linguistici nella generazione degli output desiderati. Esistono diversi tipi di prompting, tra cui zero-shot, few-shot e generazione di prompt one-shot. Ogni tipologia varia in termini di quantità di dati ed esempi forniti al modello per eseguire un'attività specifica. Il prompt engineering comporta la creazione di questi prompt per ottimizzare le prestazioni del modello.

Meccanismi alla base della generazione di prompt one-shot

La generazione di prompt one-shot utilizza le funzionalità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per generare risposte coerenti e contestualmente appropriate da un singolo prompt di esempio. Questa efficienza è resa possibile da diversi meccanismi sottostanti, tra cui knowledge prompting, prompting visivo contestualizzato e proiezione adattiva delle caratteristiche. Mentre alcuni di questi meccanismi, come knowledge prompting e la proiezione adattiva delle caratteristiche, vengono generalizzati e possono essere applicati a vari tipi di dati come testo, immagini e video, altri, come il prompt visivo contestualizzato, sono specificamente progettati per la gestione di dati di immagini o video.

Il prompting visivo contestualizzato consente al modello di interpretare e rispondere in base a segnali visivi, il che è fondamentale per attività come il riconoscimento delle immagini o l'analisi video. Al contrario, il knowledge prompting e la proiezione adattiva delle caratteristiche migliorano la capacità del modello di comprendere e generare risposte su diversi tipi di input, rendendoli versatili in più domini.

Poniamo ad esempio di voler riassumere in inglese un documento scritto in francese e formattare l'output per un'API specifica. Con una sola generazione di prompt one-shot, possiamo fornire un solo esempio di prompt come: "Riassumi in inglese questo testo francese usando il modello API {Title}, {Key Points}, {Summary}". L'LLM utilizza le sue capacità multilingue e la proiezione adattiva delle caratteristiche per produrre il formato di output desiderato. In Python, questo processo può essere automatizzato integrando la risposta del modello Gen AI nel workflow API.

Knowledge Prompting

Questo metodo prevede l'utilizzo di basi di conoscenza esterne o corpora preesistenti specifici di dominio per migliorare la comprensione contestuale e le capacità decisionali del modello. Integrando grafi di conoscenza strutturati o proposte di testo arricchite con informazioni relative all'azione o specifiche per attività, il modello può recuperare efficacemente informazioni rilevanti che supportano inferenze più accurate. Ad esempio, l'embedding di corpora relativi all'azione, come sequenze di attività o eventi rilevanti per il dominio, consente al modello di generalizzare meglio a nuove attività in scenari di apprendimento one-shot. Questo approccio consente al modello di colmare le lacune di conoscenza utilizzando repository di informazioni predefiniti, migliorando la sua capacità di adattarsi e generare risposte più appropriate al contesto.[1] Questa tecnica è particolarmente potente se combinata con degli LLM su larga scala, in quanto riduce la necessità di grandi quantità di dati di formazione specifici per le attività, pur fornendo output robusti.
Visual In-Context Prompting

Questa tecnica utilizza segnali visivi come maschere di segmentazione, riquadri di delimitazione o punti chiave per guidare i modelli nella comprensione e nell'elaborazione dei dati di immagini o video in modo più efficace. Nella richiesta visiva contestuale, al modello viene fornita un'immagine di riferimento o una serie di segmenti di immagine che evidenziano specifiche regioni di interesse, consentendogli di concentrarsi sulle caratteristiche visive chiave durante l'inferenza. Utilizzando questi prompt visivi, il modello può comprendere meglio le relazioni spaziali, i confini degli oggetti e gli elementi contestuali all'interno dell'immagine, migliorando in modo significativo le sue prestazioni nelle attività visive. È stato dimostrato che questo approccio migliora le funzionalità di apprendimento zero-shot e one-shot, consentendo al modello di generalizzare da esempi minimi in varie applicazioni basate sulla visione, come il rilevamento, la classificazione delle immagini e la segmentazione.[2] Inoltre, la tecnica consente al modello di perfezionare le previsioni, adattandosi dinamicamente a nuovi contesti visivi con dati minimi, rendendolo altamente efficace in scenari con esempi di addestramento etichettati limitati.
Proiezione adattiva delle funzionalità

Nel riconoscimento delle azioni one-shot, la proiezione adattiva delle funzionalità risolve il problema delle variazioni temporali nei dati video allineando e perfezionando le caratteristiche estratte nel tempo. Questo metodo prevede il pre-addestramento e la messa a punto della rete di base per apprendere una serie generale di caratteristiche, nonché l'applicazione di tecniche di adattamento delle funzionalità che consentono al modello di regolare in modo dinamico le rappresentazioni delle caratteristiche interne in base alla progressione temporale del video. Proiettando le funzionalità di input su uno spazio che acquisisce modelli spaziali e temporali, il modello può gestire meglio la variabilità delle sequenze di azioni, fornendo esempi come le variazioni della velocità di movimento o l'interazione degli oggetti. Questo approccio migliora notevolmente la capacità del modello di riconoscere le azioni da un solo video di addestramento, migliorandone la generalizzazione e l'accuratezza nel riconoscere azioni complesse in nuove sequenze video non ancora viste.[3] La proiezione adattiva delle funzionalità è particolarmente utile per gestire le dinamiche temporali più fini delle attività basate su video, cosa che la rende un componente fondamentale per il riconoscimento delle azioni one-shot a prestazioni elevate.
Zoom dell'attenzione

Questa strategia migliora l'apprendimento istantaneo concentrandosi passo dopo passo sull'attenzione del modello sulle regioni più rilevanti dell'input. Nelle attività di rilevamento delle azioni, lo zooming dell'attenzione viene utilizzato attraverso meccanismi come l'attenzione incrociata tra supporto e set di query. Questo approccio consente al modello di confrontare e allineare le caratteristiche di un video di supporto (che contiene l'esempio di azione) con un video di query (in cui l'azione deve essere rilevata). Concentrandosi sulle specifiche regioni temporali o spaziali che hanno maggiori probabilità di contenere l'azione pertinente, il modello genera proposte d'azione di alta qualità. Questo meccanismo di attenzione incrociata consente al modello di "zoommare" efficacemente su parti chiave dell'input, riducendo il rumore e le informazioni irrilevanti, migliorando così le sue prestazioni in scenari di apprendimento one-shot.[4] La tecnica aiuta a restringere gli spazi di input complessi, consentendo un'elaborazione più efficiente del set di query mantenendo al contempo la precisione anche con esempi di addestramento minimi.

Questi meccanismi illustrano l'adattabilità e la robustezza della generazione di prompt one-shot in diversi domini con esempi specifici. Sfruttando tecniche di prompting e integrando conoscenze esterne e segnali visivi, la generazione di prompt one-shot può raggiungere un'elevata precisione ed efficienza con un input di dati minimo.

Vantaggi e limiti della generazione di prompt one-shot

La generazione di prompt one-shot offre benefici significativi e alcune sfide, rendendola una tecnica convincente ma complessa nel campo dell'AI e del machine learning. Ecco uno sguardo approfondito a vantaggi e limiti:

Vantaggi

  • EfficienzaDati di addestramento ridotti: la generazione di prompt one-shot richiede molti meno dati di addestramento rispetto ai modelli di machine learning tradizionali. Questa efficienza riduce le risorse computazionali e il tempo necessari per l'addestramento. Ad esempio, in applicazioni come il riconoscimento dell'azione one-shot, i modelli possono raggiungere un'elevata precisione con dati di input minimi.[3]
  • VelocitàDistribuzione più rapida: la generazione di prompt one-shot consente un'implementazione rapida dei modelli AI, cosa particolarmente vantaggiosa in ambienti dinamici in cui è fondamentale adattarsi rapidamente a nuove attività. La capacità di generare risposte di alta qualità da un singolo esempio accelera il processo di implementazione.[5]
  • FlessibilitàAdattabilità a varie applicazioni: la generazione di prompt one-shot è altamente adattabile a una varietà di applicazioni, dai customer service chatbot alle raccomandazioni personalizzate. Questa flessibilità lo rende adatto a diversi casi d'uso, inclusi scenari di apprendimento few-shot e zero-shot.[1]

Limitazioni

  • Potenziale di distorsioneDistorsione ereditata da dati pre-addestrati: una delle sfide più importanti della generazione di prompt one-shot è il potenziale di distorsione. Poiché i modelli si basano in larga misura su dati pre-addestrati, possono ereditare e perpetuare i bias presenti nei set di dati di addestramento, cosa che può influire sull'equità e sull'accuratezza degli output del modello.[6]
  • PrecisioneVariabilità delle prestazioni: sebbene la generazione di prompt one-shot possa essere molto efficace, potrebbe non raggiungere sempre lo stesso livello di precisione dei metodi che utilizzano dati di addestramento estesi. Le attività più complesse che richiedono una comprensione e un contesto dettagliati possono rappresentare una sfida per i modelli di generazione di prompt one-shot, con conseguente variabilità delle prestazioni.[7]

Casi d’uso

L'one-shot prompting è una tecnica potente che trova numerosi esempi e applicazioni in un'ampia gamma di settori e scenari. Sfruttando le capacità dei modelli avanzati di linguaggio ampio (LLM) e dei metodi di generazione di prompt one-shot, la generazione di prompt one-shot può migliorare in modo significativo l'efficienza e le prestazioni in varie attività. Ecco alcuni casi d'uso degni di nota:

1. Servizio clienti e chatbot

La generazione di prompt one-shot può migliorare notevolmente le prestazioni dei chatbot e degli assistenti virtuali nelle impostazioni del servizio clienti. Fornendo un unico esempio ben congegnato, è possibile addestrare i chatbot per gestire domande complesse, offrire risposte personalizzate e migliorare la soddisfazione complessiva dei clienti. Questo metodo riduce la necessità di dati di formazione estesi, consentendo una rapida implementazione e adattamento a diversi scenari di servizio clienti.[6]

2. Creazione e automazione dei contenuti

Nel campo della creazione e dell'automazione dei contenuti, la generazione di prompt one-shot può essere utilizzata per generare articoli, report e contenuti creativi di alta qualità con un input minimo, caratteristica particolarmente utile per i marketer, gli autori e i content creator che hanno bisogno di produrre grandi volumi di contenuti in modo efficiente. Fornendo un singolo prompt, i modelli possono generare contenuti diversificati e contestualmente rilevanti, risparmiando tempo e risorse.[1]

3. Raccomandazioni personalizzate

La generazione di prompt one-shot migliora i sistemi di raccomandazione generando suggerimenti personalizzati basati su input limitati. Ad esempio, le piattaforme di e-commerce possono utilizzare la generazione di prompt one-shot per fornire consigli personalizzati sui prodotti, migliorare l'esperienza di acquisto e aumentare le vendite. Questo metodo utilizza dati minimi per produrre raccomandazioni altamente accurate e pertinenti.[7]

4. Riconoscimento delle azioni nei video

Nell'analisi video, la generazione di prompt one-shot può essere utilizzata per attività di riconoscimento delle azioni, come l'identificazione di azioni specifiche nei filmati di sorveglianza o nell'analisi sportiva. Fornendo un singolo video di esempio, i modelli possono imparare a riconoscere azioni simili nei nuovi video, anche in condizioni variabili, il che è particolarmente utile in applicazioni come la sicurezza, l'analisi delle prestazioni sportive e l'editing video automatico.[3]

Pertanto, la generazione di prompt one-shot è un progresso significativo nell'AI, che offre soluzioni efficienti e flessibili in vari domini. Man mano che la ricerca continua ad affrontare i suoi limiti, le potenziali applicazioni e i benefici di questa tecnica sono destinati a espandersi, contribuendo all'evoluzione dei sistemi intelligenti.

