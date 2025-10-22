Nel prossimo esempio, confrontiamo un prompt di sistema semplice con un prompt di sistema basato sui ruoli. Supponiamo che una clinica veterinaria abbia recentemente implementato un assistente virtuale sulla sua pagina web. Per fornire il miglior supporto clienti possibile, la clinica vuole che i proprietari di animali si sentano ascoltati e supportati anche nelle loro interazioni virtuali, un obiettivo riconoscibile per molte aziende. Un visitatore potrebbe porre una domanda come: "Il mio gatto starnutisce molto ultimamente e si lecca spesso le zampe, cosa devo fare?" In questo scenario, al modello non è stato assegnato un ruolo nel prompt. Utilizziamo solo il modello pronto all'uso senza indicazioni di input.

def generate_text(prompt):

response = None # Ensure the variable is defined before the try block

try:

response = model.generate([prompt])

return str(response)

except Exception as e:

print(f"Error: {e}")

if response:

print(f"Response: {response}")

return None

# Define the prompt here

defined_prompt = " My pet cat has been sneezing a lot lately and is licking her paws what should I do?"



# Generate and print the text based on the defined prompt

generated_text = generate_text(defined_prompt)

print("Generated text:", generated_text)



Il modello risponde di conseguenza con consigli e informazioni, ma non c'è un tocco personale e non è molto diverso da quello che si vedrebbe nella pagina dei risultati di un motore di ricerca. L'output del modello è grezzo e privo di creatività. Questa soluzione può essere accettabile ma non distingue l'assistente virtuale di questa clinica veterinaria dal resto. Proviamo a porre di nuovo la stessa domanda, questa volta assegnandole il ruolo di "veterinario empatico, professionale ed esperto".

