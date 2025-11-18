Cos'è il meta prompting?

Il meta prompting è stato testato su varie attività di ragionamento, programmazione e creatività, spesso superando il prompting standard e persino i modelli ottimizzati. Ad esempio, nel set di dati MATH contenente 5.000 problemi di parole matematiche a livello di competizione, i ricercatori hanno utilizzato un meta prompting zero‑shot con il Qwen‑72B LLM. Ha raggiunto una precisione del 46,3%, superando il punteggio iniziale del GPT‑4 del 42,5% e battendo i modelli perfezionati. Il prompt ha fornito un framework passo dopo passo, consentendo di gestire problemi non visti senza utilizzare esempi memorizzati.

Il meta prompting può gestire il workflow di sviluppo del software dalla pianificazione alla recensione del codice, consentendo agli LLM di funzionare come architetti, sviluppatori e tester. Ad esempio, l'aggiunta di uno specialista Python all'architettura del meta prompting per la generazione e l'esecuzione del codice ha aumentato la percentuale di successo del Python Programming Puzzle dal 32,7% al 45,8%.2 Può definire il tono e la struttura nello sviluppo dei contenuti e iterare il materiale per ottenere risultati significativi. Ad esempio, in un compito di scrittura di sonetti shakespeariani che richiede una struttura poetica rigorosa, il meta prompting ha aumentato la precisione dal 62% rispetto al prompt standard. Con un interprete Python, la precisione è aumentata al 79,6% e, senza di esso, al 77,6%, dimostrando la sua forza nel perfezionare tono e struttura.

Considerando questi casi d'uso, il meta prompting converte istruzioni complicate in passaggi gestibili che forniscono risultati più in linea con il dominio.