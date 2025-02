Che cos'è il concatenamento dei prompt?

Considera uno scenario in cui abbiamo informazioni in lingua spagnola. Dobbiamo estrarne le informazioni, ma non capiamo lo spagnolo. Innanzitutto, dobbiamo tradurre il testo dallo spagnolo all'italiano. Dobbiamo quindi fare una domanda per estrarre le informazioni e tradurre nuovamente le informazioni estratte dall'italiano allo spagnolo. Si tratta di un'attività complessa e, se proviamo a combinare questi passaggi in un unico prompt, questo risulterà eccessivamente complesso, aumentando di conseguenza la probabilità di ulteriori errori nella risposta. Di conseguenza, è meglio convertire un prompt complesso in una sequenza di prompt semplici. Ecco alcuni passaggi da seguire:

Individua l'obiettivo principale o l'obiettivo del prompt. Suddividi l'obiettivo principale in sotto-attività, ovvero azioni o compiti più specifici. Crea un prompt per ciascuna azione o attività specifica. Assicurati che ogni prompt sia chiaro, conciso e inequivocabile. Prova i prompt per assicurarti che siano facili da capire e completi.

In questo caso il nostro prompt complesso è: "Considera questo testo scritto in spagnolo. Traducilo in italiano. Trova tutte le statistiche e i fatti utilizzati in questo testo ed elencali come punti. Traducili di nuovo in spagnolo".

Per convertire questo prompt complesso in semplici prompt, possiamo suddividere l'obiettivo principale in azioni o attività più piccole e possiamo creare una catena dei prompt nel modo seguente: