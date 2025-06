Gli assistenti AI di IBM usano l'AI generativa per semplificare l'accesso alle informazioni e all'automazione in tutta l'azienda, concentrandosi sui workflow e sui processi ordinari o complessi per dipendenti e clienti.

Progettati per casi d'uso ad alto impatto, i nostri assistenti AI possono generare un valore significativo contribuendo a migliorare la produttività, l'esperienza del cliente, la modernizzazione delle applicazioni e le operazioni IT. Sono inoltre aperti e progettati per funzionare con i sistemi e i modelli in cui stai investendo.