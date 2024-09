Con watsonx Assistant non c'è bisogno di sviluppatori. Questa piattaforma intuitiva rende operativa la tua attività in pochi minuti grazie a un'interfaccia drag and drop facile da usare e costi operativi minimi. Personalizza facilmente il tuo chatbot per allinearlo all'identità visiva e alla personalità del tuo marchio, quindi integralo in modo intuitivo nel sito web o nelle applicazioni mobili della tua banca con un semplice taglia e incolla. Realizzato con la sicurezza, la scalabilità e la flessibilità di IBM, watsonx Assistant for Retail comprende qualsiasi lingua scritta ed è progettato per un'implementazione globale sicura e protetta. Attivalo oggi e consenti al tuo team di ottenere enormi benefici: clienti di banking più soddisfatti, maggiori opportunità di vendita e fidelizzazione e una forza lavoro globale più efficiente ed efficace; tutto senza dover assumere uno specialista.