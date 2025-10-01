Introduci fiducia e controllo in ogni agente AI
Gli agenti AI possono accelerare il lavoro, ma senza guardrail introducono dei rischi: bias, deviazioni, errori e mancanza di conformità. La visibilità è fondamentale. Non basta l'orchestrazione: sono necessarie l'osservabilità degli agenti e la governance dell'AI per mostrare le attività degli agenti nei workflow, misurare i risultati in tempo reale e applicare le policy in modo uniforme.
Con IBM® watsonx Orchestrate queste protezioni sono integrate. La dashboard di governance fornisce metriche, controlli delle policy e monitoraggio dei sistemi AI durante l'intero ciclo di vita degli agenti. È possibile monitorare le prestazioni, ottimizzare il processo decisionale e convalidare gli output su Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday e AWS.
Gli agenti come React e Plan-Act offrono flessibilità, mentre l'osservabilità garantisce risultati prevedibili. Standard come OpenTelemetry si connettono alle pipeline esistenti e agli strumenti di osservabilità per generare insight più approfonditi.
Convalida gli agenti prima del lancio, fai rispettare le policy e applica automaticamente i guardrail.
Monitora gli utilizzi, le deviazioni e la latenza attraverso dashboard e avvisi proattivi.
Allinea il comportamento degli agenti agli standard di conformità, sicurezza e qualità dei dati in tutti i workflow.
Misura l'accuratezza, l'affidabilità delle chiamate agli strumenti e i tassi di completamento, quindi pubblica solo gli agenti convalidati.
Monitora la metriche, gli output e la latenza nei sistemi AI e nei workflow multi-agente.
Rileva quando il comportamento cambia e avvia azioni correttive.
Proteggiti dalla prompt injection e dall'uso improprio dei dati sensibili attraverso i controlli degli accessi.
Ti interessa saperne di più su IBM watsonx Orchestrate? Scopri come può supportare il tuo team.