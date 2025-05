L'Agent Catalog è il one-stop-shop per trovare agenti personalizzati, agenti pubblicati da IBM e agenti creati dai partner. Puoi effettuare una ricerca per dominio, caso d'uso o nome dell'applicazione e trovare rapidamente l'agente giusto per il lavoro da svolgere. Per i builder, questo significa maggiore flessibilità, collaborazione più rapida e un'area di lavoro più ampia con cui creare: niente più silos, niente più limitazioni. È la ricerca degli strumenti basata sull'AI, reinventata per un ecosistema aperto.