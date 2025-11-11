IBM watsonx Orchestrate riconosciuta con il Red Dot Design Award 2025 per l'eccellenza nel design di AI aziendale

Il Red Dot Award è uno dei concorsi di design più prestigiosi al mondo, riconoscendo l'eccellenza nei settori del design del prodotto, del design del marchio e della comunicazione, e dei concetti di design. Istituito nel 1955, il concorso attira ogni anno oltre 20.000 candidature da oltre 60 paesi, e le iscrizioni vengono valutate da una giuria internazionale indipendente composta da designer, professori e leader del settore. Nel 2025, 30 esperti di design di tutto il mondo hanno revisionato le proposte, selezionando solo una piccola parte dei candidati per questo riconoscimento.