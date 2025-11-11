IBM watsonx Orchestrate riconosciuta con il Red Dot Design Award 2025 per l'eccellenza nel design di AI aziendale

La giuria di Red Dot ha riconosciuto il team di design di IBM per il suo lavoro pionieristico nella progettazione di sistemi AI spiegabili, verificabili e pronti per l'adozione nel mondo reale delle aziende.
IBM watsonx Orchestrate consente alle organizzazioni di costruire e implementare agenti AI che operano con governance, responsabilità e chiarezza: un passo critico per scalare l'AI in modo sicuro ed efficace negli ambienti aziendali.
Il team di progettazione di IBM si è concentrato su 3 principi chiave:
- Fiducia e governance: garantire che il comportamento degli agenti AI sia spiegabile, verificabile e analizzabile, affinché i leader aziendali possano approvare le implementazioni con sicurezza.
- Creazione di agenti, non solo prompt: fornire un framework per la creazione di agenti AI riutilizzabili con funzionalità definite, consentendo ai costruttori di testare, perfezionare e migliorare le prestazioni degli agenti.
- Chiarezza nei sistemi complessi: trasformare processi aziendali complessi (come l'orchestrazione, la conformità e i passaggi tra agenti AI e umani) in interfacce intuitive, trasparenti e utilizzabili.
Questo approccio posiziona IBM watsonx Orchestrate come leader nella progettazione di AI responsabile, colmando il divario tra innovazione e fiducia nelle soluzioni di AI di livello aziendale. Il riconoscimento Red Dot riflette la collaborazione all'interno dell'organizzazione globale di IBM, inclusi team di design, gestione prodotto, sviluppo, vendite tecnologiche, marketing, governance e input dai primi clienti che hanno contribuito a trasformare watsonx Orchestrate in un prodotto robusto e responsabile.