IBM watsonx Orchestrate riconosciuta con il Red Dot Design Award 2025 per l'eccellenza nel design di AI aziendale

La giuria di Red Dot ha riconosciuto il team di design di IBM per il suo lavoro pionieristico nella progettazione di sistemi AI spiegabili, verificabili e pronti per l'adozione nel mondo reale delle aziende.

Pubblicato 11 novembre 2025
IBM watsonx Orchestrate è stata insignita del Red Dot Design Award per i risultati eccezionali ottenuti nel design di prodotti e comunicazioni. Il premio è stato consegnato durante il Red Dot Gala a Berlino, dove vincitori da tutto il mondo si sono riuniti per celebrare il lavoro di design più innovativo e d'impatto dell'anno.

Il Red Dot Award è uno dei concorsi di design più prestigiosi al mondo, riconoscendo l'eccellenza nei settori del design del prodotto, del design del marchio e della comunicazione, e dei concetti di design. Istituito nel 1955, il concorso attira ogni anno oltre 20.000 candidature da oltre 60 paesi, e le iscrizioni vengono valutate da una giuria internazionale indipendente composta da designer, professori e leader del settore. Nel 2025, 30 esperti di design di tutto il mondo hanno revisionato le proposte, selezionando solo una piccola parte dei candidati per questo riconoscimento.

Red Dot riconosce IBM Watsonx Orchestrate per aver promosso la progettazione responsabile di AI aziendale

IBM watsonx Orchestrate consente alle organizzazioni di costruire e implementare agenti AI che operano con governance, responsabilità e chiarezza: un passo critico per scalare l'AI in modo sicuro ed efficace negli ambienti aziendali.

Il team di progettazione di IBM si è concentrato su 3 principi chiave:

  • Fiducia e governance: garantire che il comportamento degli agenti AI sia spiegabile, verificabile e analizzabile, affinché i leader aziendali possano approvare le implementazioni con sicurezza.
  • Creazione di agenti, non solo prompt: fornire un framework per la creazione di agenti AI riutilizzabili con funzionalità definite, consentendo ai costruttori di testare, perfezionare e migliorare le prestazioni degli agenti.
  • Chiarezza nei sistemi complessi: trasformare processi aziendali complessi (come l'orchestrazione, la conformità e i passaggi tra agenti AI e umani) in interfacce intuitive, trasparenti e utilizzabili.

Questo approccio posiziona IBM watsonx Orchestrate come leader nella progettazione di AI responsabile, colmando il divario tra innovazione e fiducia nelle soluzioni di AI di livello aziendale. Il riconoscimento Red Dot riflette la collaborazione all'interno dell'organizzazione globale di IBM, inclusi team di design, gestione prodotto, sviluppo, vendite tecnologiche, marketing, governance e input dai primi clienti che hanno contribuito a trasformare watsonx Orchestrate in un prodotto robusto e responsabile.

Definire uno standard per l'AI aziendale

Sebbene i premi non siano l'obiettivo, il riconoscimento di Red Dot sottolinea l'impegno di IBM a garantire che l'AI possa essere progettata, governata e affidabile. Questo riconoscimento segnala che l'AI aziendale non deve essere una black box, bensì può essere responsabile, trasparente e orientata all'uomo.

Mentre IBM continua ad avanzare nell'innovazione dell'agentic AI, questo premio mette in evidenza come l'eccellenza nel design e l'ingegneria dell'AI responsabile si uniscano per aiutare le organizzazioni ad adottare l'AI con sicurezza su larga scala.

Steve Kim

Program Director, Design

