L'implementazione dell'UFC Insights Engine ha prodotto risultati misurabili e trasformativi per i team addetti ai contenuti e al broadcasting dell'UFC. Il tempo necessario per generare insight è stato ridotto di circa il 40%, consentendo ai team di reindirizzare la propria attenzione dall'analisi dei dati, estremamente laboriosa, alla narrazione creativa ad alto impatto. Allo stesso tempo, il volume degli insight è quasi triplicato e il sistema è ora in grado di generare centinaia di insight basati sui dati in merito a combattenti, matchup ed eventi. La soluzione ha consentito all'UFC di scalare la creazione dei contenuti in modo efficiente su piattaforme di broadcasting, digitali e social media, il tutto da un'unica interfaccia unificata.

L'Insights Engine migliora significativamente l'esperienza dell'UFC per tutti gli stakeholder. Ai fan offre invece consigli personalizzati sui contenuti, analisi in tempo reale durante le trasmissioni e storie interessanti basate sui dati. Il motore fornisce anche previsioni sui combattimenti futuri, aumentando l'interesse e il coinvolgimento. Per quanto riguarda gli atleti, l'Insights Engine funge da strumento strategico. Analizzando le prestazioni passate degli avversari, aiuta atleti e allenatori a identificare i potenziali punti deboli, consentendo loro di affinare le strategie e ottenere un vantaggio competitivo. I tempi di risposta alle richieste di contenuti da parte degli stakeholder sono migliorati, in particolare durante il periodo critico della settimana dei combattimenti, rendendo il processo decisionale più rapido e più agile. Ogni insight include caratteristiche di spiegabilità e punteggi di qualità che rafforzano la fiducia negli output generati dall'AI e aumentano la sicurezza dal punto di vista editoriale. Questi risultati, sebbene basati su modelli di utilizzo iniziali, indicano una base scalabile per l'innovazione, con il livello di orchestrazione che prepara il terreno per le funzionalità di insight in tempo reale durante e dopo un combattimento, mentre l'UFC avanza verso la sua visione di una piattaforma di intelligence completamente conversazionale e basata su AI.