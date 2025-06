Cos'è Terraform?

Terraform e Ansible sono entrambi strumenti infrastructure as code che aiutano ad automatizzare le attività fondamentali legate all'infrastruttura. Tuttavia, usano linguaggi diversi e spesso hanno scopi diversi. Terraform viene utilizzato per il provisioning delle risorse dell'infrastruttura, mentre Ansible viene spesso utilizzato per gestire le configurazioni delle risorse.

Terraform utilizza un linguaggio puramente dichiarativo, mentre Ansible combina sia il linguaggio dichiarativo che quello procedurale. Nella configurazione procedurale, uno sviluppatore specifica i passaggi per configurare le risorse nello stato desiderato. La configurazione procedurale è più laboriosa, ma può anche offrire un maggiore controllo.

I playbook Ansible, scritti in YAML, consentono un controllo granulare su attività come l'installazione di software e l'aggiornamento delle impostazioni di sistema. Ansible dispone anche di una serie di moduli predefiniti per attività comuni di gestione della configurazione, tra cui la gestione dei pacchetti e gli aggiornamenti del sistema operativo. Inoltre, Ansible può applicare modifiche alle risorse in modo idempotente, ovvero dopo che un'operazione è stata applicata per la prima volta, le successive applicazioni della stessa operazione non modificano la risorsa.

Nel complesso, queste caratteristiche contribuiscono a spiegare perché Ansible è una scelta comune per la gestione della configurazione.

Sebbene Terraform possa effettuare il provisioning delle risorse dell'infrastruttura, non è in grado di gestire il software all'interno delle risorse con la stessa efficacia di Ansible. Ad esempio, Terraform può definire una nuova macchina virtuale, includendo proprietà come il tipo di istanza e la dimensione del disco, ma non può aggiornare il sistema operativo sulla macchina virtuale.

Tuttavia, Terraform può interagire con strumenti di gestione della configurazione come Ansible per semplificare e ottimizzare la configurazione dell'infrastruttura. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe utilizzare Terraform per il provisioning di macchine virtuali e Ansible per configurare il software su tali macchine.