Scuderia Ferrari HP, la celebre scuderia di Formula 1, vanta una delle più grandi e appassionate tifoserie del mondo, con 396 milioni di fan. I fan della Ferrari sono unici rispetto a molti altri appassionati di F1 perché sono fedeli alla squadra più che a un singolo pilota. Alla base di questa fedeltà c'è la super tifoseria multigenerazionale della Ferrari, i Tifosi. Si tratta di una community globale con una lunga tradizione, il cui supporto ha contribuito a plasmare l'identità del team per decenni.

Le parole di Charles Leclerc, pilota della Scuderia Ferrari: "La passione che i fan della Ferrari hanno per il brand, per la Ferrari, per la storia, è qualcosa di molto speciale da vedere e la puoi sicuramente sentire ogni volta che sei in Italia o su un qualsiasi circuito".

La tifoseria di Scuderia Ferrari è in espansione. Accanto ai tifosi di lunga data, sta emergendo una nuova generazione. Questi nuovi fan sono super tifosi nativi digitali che seguono la scuderia per la prima volta e che scoprono l'emozione della Formula 1 attraverso nuovi canali e prospettive.

Stefano Pallard, Head of Fan Development di Scuderia Ferrari HP, ha dichiarato: "I tifosi della Ferrari sono diversi per molte ragioni. Si tratta di storia e tradizione. La Ferrari è l'unica scuderia presente nella Formula 1 fin dall'inizio. Questa è una cosa che sentiamo e di cui siamo orgogliosi".

Con un pubblico così dinamico e vario, la Scuderia Ferrari necessitava di un modo per confrontarsi con molteplici esigenze, preservando tuttavia l'esclusività e l'autenticità dell'esperienza Ferrari. Volevano avvicinare i fan all'azione prima, durante e dopo le gare, sia in pista che fuori.

L'app esistente era ricca di contenuti editoriali, tuttavia il team voleva offrire più interazione e personalizzazione. Così hanno chiesto a IBM di creare un'esperienza per i fan che potesse essere scalabile a livello globale, adattabile a livello locale e che riflettesse il prestigio del Cavallino Rampante.

Sottolineando la necessità di un'esperienza più approfondita e coinvolgente per i fan, il Team Principal della Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, spiega: "Molti nuovi fan si sono uniti a noi negli ultimi due anni e non tutti arrivano con una profonda comprensione della Formula 1. È importante dare loro l'opportunità di capire cosa facciamo".