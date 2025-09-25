IBM reinventa l'esperienza digitale dei fan di Scuderia Ferrari HP
L'app è diventata uno smart hub per la community digitale di Scuderia Ferrari HP, dove i fan possono ottenere maggiori informazioni e celebrare il passato e il futuro del team. Dal lancio della nuova app al Gran Premio di Miami nel maggio 2025, Scuderia Ferrari HP ha conseguito:
"Questa è l'app che i tifosi della Ferrari meritano. È davvero come avere la gara in tasca".
– Lewis Hamilton, pilota di Scuderia Ferrari HP
Scuderia Ferrari HP, la celebre scuderia di Formula 1, vanta una delle più grandi e appassionate tifoserie del mondo, con 396 milioni di fan. I fan della Ferrari sono unici rispetto a molti altri appassionati di F1 perché sono fedeli alla squadra più che a un singolo pilota. Alla base di questa fedeltà c'è la super tifoseria multigenerazionale della Ferrari, i Tifosi. Si tratta di una community globale con una lunga tradizione, il cui supporto ha contribuito a plasmare l'identità del team per decenni.
Le parole di Charles Leclerc, pilota della Scuderia Ferrari: "La passione che i fan della Ferrari hanno per il brand, per la Ferrari, per la storia, è qualcosa di molto speciale da vedere e la puoi sicuramente sentire ogni volta che sei in Italia o su un qualsiasi circuito".
La tifoseria di Scuderia Ferrari è in espansione. Accanto ai tifosi di lunga data, sta emergendo una nuova generazione. Questi nuovi fan sono super tifosi nativi digitali che seguono la scuderia per la prima volta e che scoprono l'emozione della Formula 1 attraverso nuovi canali e prospettive.
Stefano Pallard, Head of Fan Development di Scuderia Ferrari HP, ha dichiarato: "I tifosi della Ferrari sono diversi per molte ragioni. Si tratta di storia e tradizione. La Ferrari è l'unica scuderia presente nella Formula 1 fin dall'inizio. Questa è una cosa che sentiamo e di cui siamo orgogliosi".
Con un pubblico così dinamico e vario, la Scuderia Ferrari necessitava di un modo per confrontarsi con molteplici esigenze, preservando tuttavia l'esclusività e l'autenticità dell'esperienza Ferrari. Volevano avvicinare i fan all'azione prima, durante e dopo le gare, sia in pista che fuori.
L'app esistente era ricca di contenuti editoriali, tuttavia il team voleva offrire più interazione e personalizzazione. Così hanno chiesto a IBM di creare un'esperienza per i fan che potesse essere scalabile a livello globale, adattabile a livello locale e che riflettesse il prestigio del Cavallino Rampante.
Sottolineando la necessità di un'esperienza più approfondita e coinvolgente per i fan, il Team Principal della Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, spiega: "Molti nuovi fan si sono uniti a noi negli ultimi due anni e non tutti arrivano con una profonda comprensione della Formula 1. È importante dare loro l'opportunità di capire cosa facciamo".
"IBM Consulting si impegna a supportare Scuderia Ferrari HP nell'evoluzione continua dell'esperienza dei fan, con miglioramenti futuri volti a rendere ogni gara più interattiva e personalizzata".
– Billy Seabrook, Global Chief Design Officer, IBM
La partnership tra IBM e Scuderia Ferrari HP si basa sulla passione condivisa di superare i limiti e ridefinire ciò che è possibile. Il brand Ferrari è caratterizzato da un'incessante spinta all'innovazione. Sono in continua evoluzione, testano nuove idee e cercano di ottenere le massime prestazioni. È questo valore condiviso di innovazione continua che rende la collaborazione tra Ferrari e IBM così potente.
Per trasformare questa visione in realtà, il team di F1 ha collaborato con IBM® Consulting per reinventare completamente l'app per dispositivi mobili. Insieme hanno creato una piattaforma di fan engagement di nuova generazione, ideata da IBM Design Thinking e realizzata con la tecnologia IBM watsonx.
Il progetto è iniziato con una ricerca approfondita delle diverse personalità dei fan di Scuderia Ferrari HP, dai tifosi di lunga data ai nuovi arrivati. IBM ha quindi utilizzato questi insight per definire una roadmap per la nuova app, prestando attenzione a ogni minimo dettaglio. IBM Consulting ha guidato la riprogettazione dell'architettura e dell'interfaccia dell'app, creando una piattaforma elegante e intuitiva che offre insight sulla gara, funzionalità interattive e contenuti personalizzati.
"Abbiamo considerato tutto: quali contenuti desiderano gli utenti, quando è più probabile che interagiscano, di che umore sono, quale dispositivo utilizzano e dove si trovano quando aprono l'app. Questo livello di insight guida non solo le nostre decisioni di progettazione, ma anche la nostra architettura funzionale e il nostro backend tecnico."
– Fred Baker, IBM Sports Lead, EMEA
La trasformazione della presenza digitale di Scuderia Ferrari HP mostra come la tecnologia, se ben utilizzata, porti a risultati aziendali più intelligenti. L'uso di un'infrastruttura hybrid cloud ha creato un ambiente flessibile per la scalabilità futura. L'integrazione dell'AI di IBM ha notevolmente migliorato la produttività. L'automazione con la piattaforma IBM Instana ha migliorato i tempi di attività e l'affidabilità. Il data store IBM watsonx.data ha permesso la gestione di grandi volumi di dati, così come della loro varietà. Insieme, queste soluzioni hanno dato vita a una moderna base digitale creata per la velocità, la scalabilità e per un business più intelligente.
Al centro della trasformazione ci sono un'infrastruttura hybrid cloud e modelli AI addestrati e gestiti con il portfolio di prodotti watsonx. L'app di Scuderia Ferrari è alimentata da una combinazione di cloud di diversi fornitori, tra cui AWS, con un'architettura serverless che supporta le prestazioni su larga scala e una serie di applicazioni sviluppate con la piattaforma Red Hat OpenShift. Questa base consente a watsonx.data di unificare, rendere accurati e preparare i dati provenienti da tutti i domini Ferrari, tra cui la divisione gare, il merchandising e l'iconico marchio di auto di lusso. "Per questa app, abbiamo dovuto riunire molte fonti di dati diverse, provenienti da diversi luoghi", spiega Fred Baker, IBM Sports Lead, EMEA. "Per farlo, abbiamo costruito un'architettura ibrida, che incorpora elementi multi cloud di diversi fornitori, tra cui AWS. Watsonx ci ha poi aiutato a inserire, classificare e, infine, fornire dati e insight sui momenti più significativi per i fan".
Modelli di AI generativa (gen AI) creati con IBM watsonx.ai Lo studio AI genera riepiloghi e storie dinamiche delle gare analizzando la telemetria in tempo reale e i dati storici. La soluzione IBM watsonx Code Assistant aiuta gli sviluppatori a lavorare più velocemente, utilizzando l'AI per semplificare la codifica e accelerare la distribuzione delle funzionalità.
Un'altra parte importante della suite è il toolkit IBM watsonx.governance, necessario per proteggere i due asset più preziosi di Scuderia Ferrari: il brand e i dati. Una caratteristica distintiva dell'identità del marchio Ferrari è l'unicità del suo "tone of voice". Watsonx.governance aiuta gli sviluppatori a gestire gli output dei modelli AI, incluso lo stile della conversazione. Questa caratteristica è stata fondamentale per dare all'app un "tone of voice" autentico con cui i fan potessero interagire.
Migliorando l'esperienza narrativa, l'app offre molti insight storici, tracciando connessioni tra i momenti chiave della gara del 2025 e i momenti iconici di Scuderia Ferrari HP relativi ad auto, piloti e circuiti. Questi insight, generati dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di watsonx, come i foundation model AI di IBM Granite, sono perfettamente integrati nei riepiloghi delle gare creati dall'AI e da altri contenuti di Ferrari, con l'obiettivo di aggiungere profondità, contesto e un senso di appartenenza a ogni interazione con i fan.
Il motore di contenuti dell'app offre ai team editoriali dei flussi di informazioni basati sull'AI con la possibilità di pubblicare aggiornamenti in tempo reale e contenuti personalizzati via via che si svolge la gara. Grazie a queste funzionalità, i fan ottengono qualcosa di nuovo ogni volta che aprono l'app. Nello stesso tempo, Instana offre il monitoraggio in tempo reale, migliorando il tempo di attività e l'affidabilità, indipendentemente dal numero di utenti che si collegano.
In più, un motore di e-commerce basato su Salesforce offre ai fan l'accesso in-app ai prodotti ufficiali Ferrari e alle novità esclusive del giorno della gara. Getta inoltre le basi per una comprensione più ricca delle interazioni e delle esigenze di ciascun fan per interazioni più personalizzate.
Insieme, queste soluzioni consentono a Scuderia Ferrari HP di offrire un'esperienza digitale coinvolgente e perfettamente allineata alla gara stessa. Il risultato è un ambiente scalabile e potenziato dall'AI che avvicina i fan al team e al circuito come mai prima d'ora.
Alcune delle funzionalità principali sono:
Insieme, queste soluzioni hanno migliorato l'efficienza della distribuzione dei contenuti e semplificato i workflow interni. L'accesso unificato ai dati supporta un processo decisionale più rapido e informato, ora e in futuro. L'app ha permesso uno sviluppo più rapido, una maggiore affidabilità della piattaforma e prestazioni costanti su larga scala.
I principali risultati aziendali includono:
Fondata nel 1929 a Maranello, in Italia, Scuderia Ferrari HP è il team di maggior successo e con la storia più lunga della Formula 1, con vittorie in 16 Campionati Costruttori e 15 Campionati Piloti.
Collaborando direttamente con i clienti consigliamo, progettiamo, costruiamo e gestiamo l'innovazione aziendale, ottenendo risultati che durano nel tempo.<br>
IBM watsonx è il nostro portfolio di prodotti AI che accelera l'impatto dell'AI generativa nei principali workflow, al fine di aumentare la produttività.
Uno studio di sviluppo AI end-to-end integrato e in una soluzione unica
L'unico data lakehouse ibrido e aperto per l'analytics e l'AI aziendali
Dirigi, gestisci e monitora la tua AI attraverso un unico toolkit.
Aperti, performanti e affidabili, i nostri modelli AI sono ottimizzati per il business.
Utilizza l'AI generativa e l'automazione avanzata per creare codice più velocemente
Risolvi in modo proattivo i problemi negli stack delle tue applicazioni con la full stack observability basata sull'agentic AI
Vuoi che l'AI faccia un uso intelligente di tutti i tuoi dati? Utilizza IBM watsonx per accelerare la messa a punto e l'implementazione dei tuoi modelli
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, il logo IBM, Granite, IBM Cloud, IBM Consulting, IBM Instana, IBM watsonx, Instana, watsonx, watsonx.ai, watsonx Code Assistant, watsonx.data e watsonx.governance sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corporation, negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero essere marchi registrati di IBM o di altre aziende. Un elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile all'indirizzo ibm.com/legal/copytrade.
Adobe, il logo Adobe, PostScript e il logo PostScript sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri Paesi.
Red Hat e OpenShift sono marchi o marchi registrati di Red Hat, Inc. o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data della prima pubblicazione e possono essere modificate da IBM senza preavviso.
Non tutte le offerte sono disponibili in ogni paese in cui opera IBM.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.
La valutazione e la verifica del funzionamento di qualsiasi altro prodotto o programma con prodotti e programmi IBM sono responsabilità dell'utente. IBM non è responsabile dei prodotti e dei programmi non IBM.
LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DA CONSIDERARSI "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO" SENZA GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, IVI INCLUSE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO E GARANZIE O CONDIZIONI DI NON VIOLAZIONE. I prodotti IBM sono coperti da garanzia secondo i termini e le condizioni dei contratti sulla base dei quali vengono forniti.