Nel mondo assicurativo odierno, frenetico e incentrato sul digitale, la velocità e l'esperienza del cliente sono due fattori di differenziazione prioritari, che watsonx Assistant non manca di offrire. Che si tratti di una richiesta urgente tramite app mobile per una calamità naturale in corso, di notifiche sui pagamenti delle rate o semplicemente informazioni sulle tariffe per un nuovo veicolo, i clienti non dovrebbero essere costretti a perdere tempo in attesa di parlare con un operatore quando watsonx Assistant chatbot può aiutare in tempo reale.

IBM watsonx Assistant per il settore assicurativo utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per migliorare il coinvolgimento dei clienti a un livello straordinariamente umano. La tecnologia di intelligenza artificiale all'avanguardia di IBM attinge facilmente al tuo ricco patrimonio di dati sui sistemi assicurativi per dare le risposte giuste al momento giusto, grazie a una solida comprensione degli argomenti e a una ricerca intelligente basata su AI.